Educação Unit-PE divulga resultado do processo seletivo tradicional Odontologia e Direito despontam nos primeiros lugares. Alunos da Escola de Referência em Ensino Médio Manoel Borba, Colégio Visão e Colégio Damas ocupam o pódio

O Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE) divulgou nesta sexta-feira (31) a lista de aprovados do processo seletivo tradicional em Pernambuco, que reuniu mais de 600 candidatos interessados em ingressar no ensino superior.

Os aprovados começarão a formação acadêmica a partir do ano que vem. As três primeiras colocações no processo seletivo da Unit-PE foram ocupadas por mulheres. O primeiro lugar geral foi Bianca Samara Santos Cavalcante, da Escola de Referência em Ensino Médio Manoel Borba. Ela passou no curso de Odontologia.

Maria Letícia Alves Souza Oliveira, do Colégio Visão, ficou na segunda posição, sendo aprovada no curso de Direito. Já a terceira colocação foi de Maria Luiza Arruda Cantarelli, do Colégio Damas, aprovada em Odontologia. O resultado geral pode ser conferido no site: http://www.unit.br/resultados.

Credibilidade

“A concorrência e o interesse de pessoas vindas de diversos lugares servem de termômetro para mostrar tanto a credibilidade do processo seletivo quanto a percepção em relação à nossa qualidade do ensino e formação profissional”, pontuou Diogo Galvão, reitor da Unit-PE e diretor-geral da Fits.

Segundo o doutorando em Educação, a maioria dos candidatos são jovens que estão concluindo o Ensino Médio, mas também há pessoas que estão buscando uma segunda graduação ou migrando de área.

Na lista das instituições com mais candidatos inscritos estão o Colégio Auxiliadora, Colégio CBV, Colégio Damas, Colégio Mackenzie, Colégio ELO, Colégio Militar do Recife, Colégio Pontual, Grêmio Educativo, Colégio Avançar, Ginásio Pernambucano, Colégio São José, Colégio Pinheiros, Colégio Visão e Colégio Sandra Maria.

Concorrência

O processo seletivo foi conduzido pela Strix Educação, consultoria especializada com mais de 30 anos de atuação. Os cursos mais concorridos deste ano foram Psicologia, Direito, Odontologia e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Outro dado da prova que reflete uma tendência observada no mercado é que as mulheres são predominantes na busca por cursos de saúde, enquanto mais homens se inscreveram em cursos na área de ecnologia.

Ranking

As duas instituições de ensino integram o Grupo Tiradentes, que tem 64 anos de existência. Ambas foram destaques no Ranking Universitário da Folha de São Paulo de 2024.

O grupo também detém, em Sergipe, a segunda melhor instituição de ensino do Nordeste, com o curso de Medicina, e que está entre as 13 melhores particulares do Brasil.

