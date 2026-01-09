A- A+

FORMAÇÃO Instituição no Recife oferta minicursos gratuitos ministrados por especialistas; veja as opções Iniciativa acontece entre 19 e 29 de janeiro, no campus da Unit-PE, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife

O Centro Universitário Tiradentes (Unite-PE) está com inscrições abertas para 20 minicursos gratuitos ministrados por professores mestres, doutores e especialistas.

A iniciativa acontece entre 19 e 29 de janeiro, no campus da Unit-PE, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife. Serão oito dias com atividades voltadas para as áreas de Direito, Psicologia, Nutrição, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Enfermagem, Odontologia, Tecnologia e Administração.

O foco da ação está em atender profissionais que desejem se atualizar. O evento também busca atrair estudantes que queiram adquirir mais conhecimentos sobre as áreas citadas, principalmente para o ingresso ou ascensão no mercado de trabalho.

Como se inscrever

As inscrições são gratuitas, com vagas limitadas. É preciso preencher um formulário de cadastro disponível na página oficial do evento.



Os participantes vão receber certificado digital ao final de cada atividade.

Confira, abaixo, a programação completa do evento.

19/01 - das 19h às 21h30 - Direito do Consumidor – “Não Caia em Golpes: Seus Direitos na Vida Real”. Com Tatiana da Hora, professora e advogada, mestre em Direito pela UFPE. Mediadora Judicial pelo TJPE desde 2009. Conciliadora do PROCON/PE desde 2013. Coordenadora do Curso de Direito da Unit-PE.

20/01 - às 13h - Estética Integrativa: benefícios dos óleos essenciais nos tratamentos estéticos. Com Kyara Leite, profissional da área de Estética e Cosmetologia, com atuação em Cosmetologia Aplicada, Estética Integrativa e Terapia Estética Capilar. Possui experiência clínica e educacional no desenvolvimento de protocolos estéticos e na formação profissional. Atua em estúdio especializado, realizando atendimentos, desenvolvendo cosméticos e promovendo educação continuada na área da estética.

20/01 - das 14h às 17h - Direito do Trabalho – “Mitos Trabalhistas: o que todo mundo acha que é verdade (e não é)”. Com Schamkypou Bezerra, professora e advogada trabalhista. Mestre em Direito. Vice-presidente da OAB-PE.

20/01 - das 14h às 17h - Conhecendo o curso de Odontologia: laboratório, pré-clinica e clínica (o que fazemos). Com Ana Cláudia Paegle, especialista em Saúde Pública e Mestre em Odontologia. Coordenadora e docente da Unit-PE. Dentista da Prefeitura de Recife.

20/01 - das 17h às 21h - Enfermagem: respondendo a questões de concurso sobre SUS. Com Gardenia Santos, Mestre em saúde. Docente da Unit-PE.

20/01 - das 18h às 21h - Hackeando Negócios: Do Cliente Ideal ao Modelo de Sucesso. Com Edgard Leonardo, economista, Mestre em Administração, especialista em Administração com Ênfase em Marketing, e Comércio Exterior, doutorando em Educação, Especialista em Estudos Prospectivos e Desenvolvimento da América Latina e Caribe. Professor e coordenador do curso de Administração e Coordenador Geral de Pós-Graduação da Unit-PE.

20/01 - das 18h às 21h - Como fazer uma ficha técnica na cozinha. Com Widarlane Alves, Mestre em Bioquímica e Fisiologia, Nutricionista, Professora da Unit-PE.

20/01 - das 18h às 22h - O cérebro em risco: desvendando o "Brain Rot" na infância e adolescência. Com Giedra Marinho, psicóloga, neuropsicóloga, especialista em intervenções clínicas na infância e adolescência. Analista comportamental (ABA). Supervisora ABA. Mestre em educação para o ensino em saúde. Professora universitária em graduação e Pós-graduação.

21/01 - das 9h às 11h30 - Laboratório de Empreendimentos de Sistemas de Softwares Inovadores. Com Arlindo Correia, Mestre em Design, Coordenador dos cursos de Tecnologia da Unit-PE.

21/01 - das 9h às 12h - Avaliação e conduta baseados em biomecânica. Com Marinilda Santana, professora do curso de Fisioterapia da Unit-PE nas disciplinas de Fisioterapia Aquática, Recursos Eletrotermofototerapêuticos, Recursos Manuais e Reumatologia.

21/01 - das 14h às 17h - Harmonização Orofacial (HOF): Estética e Função. Com Luciana Melo, especialista em HOF e Doutora em Odontologia.

21/01 - das 17h às 21h - Enfermagem: Interpretação de exames laboratoriais em saúde. Com Amanda Bernardinho, Doutora em Enfermagem, docente da Unit-PE.

21/01 - das 19h às 21h30 - Direito Administrativo – “Como o dinheiro público é gasto (e como não deveria ser)”. Com André Albuquerque, professor e advogado, Mestre e especialista em Direito pela UFPE.

22/01 - das 18h às 22h - Como Selecionar Instrumentos Eficazes para uma Avaliação Psicológica de Qualidade. Com Andréa Biazzati, psicóloga clínica, especialista em TCC, psicopatologia e Assistente técnica em perícia TRT e INSS. Mestranda em Biociências e Saúde e Professora de Psicologia do Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE).

22/01 - das 19h às 22h - Informação Nutricional em rótulos: Como realizar?. Com Diego Leite, Doutor em Bioquímica e Fisiologia, Mestre em Engenharia Biomédica, especialista em Nutrição Esportiva, Professor da Unit-PE.

23/01 - das 8h às 12h - Anatomia Facial Estética: estruturas e funções. Com Wanessa Cabral, Tecnóloga em Estética e Cosmética, professora do curso de Estética e Cosmética da Unit-PE.

23/01 - das 13h às 17h - Avaliação antropométrica da criança. Com Tafnes Oliveira, Doutora e Mestre em Nutrição, Nutricionista, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica, Professora da Unit-PE.

26/01 - das 14h às 17h - Testes para prevenção de lesões de membros inferiores. Com Renata Soraya, Fisioterapeuta pela UFPE, Mestre em Psicologia Clínica, especialista em Traumato-ortopedia, Eletrotermofototerapia e Osteopatia, formação em Crânio Sacral upledger 1 e 2, formação em TBC - Sistemas de classificação em Subgrupos para lombalgia, Mulligan e em PNF básico e avançado. Coordenadora da ABENFISIO-PE, Fisioterapeuta do Hospital da Polícia Militar de PE. Professora da Unit-PE e coordenadora de pós-graduação da Interfisio/IDE.

27/01 - das 18h às 21h - Laboratório de Empreendimentos de Sistemas de Softwares Inovadores. Com Arlindo Correia, Mestre em Design, Coordenador dos cursos de Tecnologia da Unit-PE.

29/01 - das 18h às 22h - TCC Aplicada: Estratégias para Casos Clínicos. Com Kaasy Cavalcanti, Mestre em Psicologia, graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC). Possui MBA em Gestão Estratégica de Pessoas.



Veja também