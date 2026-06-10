Unit promove mutirão de saúde gratuito à população do Recife nesta quinta-feira (11)
Diversos serviços, como vacinações e testes rápidos de HIV e sífilis, serão oferecidos sem necessidade de agendamento prévio
O Centro Universitário Tiradentes (Unit) oferece, nesta quinta-feira (11), diversos serviços de saúde gratuitos voltados à população. A iniciativa tem como destaque o mamógrafo móvel da prefeitura do Recife, que vai atender mulheres cis e homens trans com idades entre 50 e 74 anos, residentes no município.
Os atendimentos ocorrerão por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento. As atividades serão realizadas pelos estudantes dos cursos de saúde do centro universitário, com a supervisão dos professores das respectivas áreas.
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Outros serviços serão disponibilizados durante a manhã, das 8h às 12h, e no turno da tarde, das 13h às 16h, na clínica-escola da instituição de ensino, localizada na Imbiribeira, Zona Sul do Recife, ao lado do Geraldão.
Haverá também vacinações, aferição de pressão arterial, teste de glicose, testes rápidos de HIV e sífilis, avaliação nutricional em parceria com a Academia da Cidade e ações educativas em saúde.
Mamografia
O atendimento do mamógrafo móvel será realizado com paradas programadas em 23 pontos estratégicos da cidade, incluindo a Unit.
O munícipe deve apresentar um documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira do SUS para receber o atendimento, sem a necessidade de agendamento prévio. No total, serão disponibilizadas 80 vagas, divididas entre os turnos da manhã e da tarde.
Serviço
Local: Centro Universitário Tiradentes (Unit)
Data: Quinta-feira, 11 de junhoHorário: Manhã (8h às 12h) e tarde (13h às 16h)
Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, nº 3.905 - Imbiribeira, Recife.