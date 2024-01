United Airlines diz que encontrou parafusos soltos nos painéis de seu 737 MAX

A- A+

A companhia aérea americana United Airlines informou nesta segunda-feira (8) que encontrou parafusos mal ajustados durante verificações das portas fechadas de suas aeronaves Boeing 737 MAX 9, os mesmos que se soltaram durante um voo da Alaska Airlines na última sexta-feira (5 ).

A United encontrou "casos que parecem estar relacionados a problemas na instalação da tampa da porta, como parafusos que precisam de um aperto adicional", explicou a empresa.

Na última sexta-feira, um avião de passageiros da Alaska Airlines teve que fazer um pouso de emergência após o rompimento da tampa da porta, um painel usado para cobrir uma saída de emergência incidental, dependendo do número de assentos disponíveis em uma aeronave.

“Estamos trabalhando para devolver nossos Boeings 737 MAX 9 ao serviço nos próximos dias”, informou a United em comunicado. A empresa cancelou 200 voos com os MAX 9 desde o incidente e espera “cancelamentos significativos” nesta terça-feira.

Após o incidente com a Alaska Airlines, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) tentou os operadores que deixassem no solo 171 aeronaves com a mesma configuração.

Autoridades americanas continuam investigando o incidente de sexta-feira, mas analistas dizem que a falha pode estar relacionada a um defeito de fabricação ou falta de controle de qualidade. Com 79 aeronaves MAX 9, a United tem a maior frota desse modelo.

Nesta segunda-feira, a FAA anunciou a aprovação de um plano para que as empresas aéreas concluíssem as inspeções, que incluem as travas e os componentes e fechos das portas esquerda e direita. No entanto, a United disse que continuava à espera da aprovação final do processo de inspeção completo.

Em dezembro, a Boeing solicitou que as companhias aéreas realizassem inspeções adicionais para comprovar se havia peças soltas no sistema de controle do manche do avião, depois que um operador internacional descobriu um parafuso com uma porca faltando durante uma manutenção de rotina.

