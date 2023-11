A- A+

PEDALA UPE Universidade de Pernambuco promove pedalada dedicada a conscientizar sobre doenças do câncer Ação também é alusiva do Dia do Servidor Público

A Universidade de Pernambuco (UPE) realiza passeio ciclístico no próximo domingo (12), a partir das 8h. O Pedala UPE, uma alusão ao Outubro Rosa e ao Dia do Servidor Público, faz um alerta sobre as doenças do câncer, estimulando o público a praticar hábitos mais saudáveis, gerando uma boa condição física.

O passeio tem saída da Reitoria da UPE, localizada no bairro de Santo Amaro, e passa pelo Paço Alfândega, no Bairro do Recife, onde acontece uma panfletagem para alertar sobre o câncer de mama, de colo do útero e o de próstata. Depois, os ciclistas retornam ao ponto de partida para encerrar a ação, com sorteios de brindes.



O evento é aberto ao público, mas focando nos servidores. Quem não possui bicicleta ou não tem acesso às que são alugadas pode optar por uma empresa que vai estar presente no evento alugando as bikes.

Para participar, o interessado precisa pagar a inscrição no valor de R$ 10 e tem direito a camisa, água, protetor solar, frutas, picolés.

Veja também

Meio Ambiente Governo prorroga estado de emergência zoossanitária por gripe aviária