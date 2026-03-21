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Mato Grosso Universidade decreta luto após professor esquecer filho de 3 anos em carro e criança morrer Professor teria chegado para dar aulas por volta das 13h e esquecido a criança no carro; polícia investiga as circunstâncias do caso

Uma criança de três anos faleceu dentro do carro do pai, após um professor da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), no Mato Grosso, esquecer o filho dentro do veículo, na última quinta-feira, 19.

Após a tragédia, a UFR decretou luto oficial de três dias e suspendeu todas as atividades no campus.



"A Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), por meio da Administração Central, comunica, com profundo pesar, a declaração de luto oficial por três dias. Durante este período, encontram-se suspensas as atividades acadêmicas e administrativas, em sinal de respeito e solidariedade. A UFR manifesta suas mais sinceras condolências, unindo-se à comunidade acadêmica neste momento de luto."

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A prefeitura de Rondonópolis também decretou luto.



"A Prefeitura de Rondonópolis lamenta profundamente o falecimento de uma criança ocorrido nesta quinta-feira dentro do campus da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). Em solidariedade à família, o prefeito Cláudio Ferreira decretou luto oficial no município", diz a nota.



Segundo reportagem do jornal Gazeta Digital, a criança foi esquecida pelo professor no estacionamento da universidade, por volta das 13 horas, quando ele chegava para lecionar uma aula.



A polícia foi acionada por volta das 17h30 pelo próprio pai, que voltou ao carro e já encontrou a criança sem vida. Ainda de acordo com a reportagem, ele entrou em estado de choque e precisou de atendimento médico.



A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso. A prefeitura de Rondonópolis também decretou luto."A Prefeitura de Rondonópolis lamenta profundamente o falecimento de uma criança ocorrido nesta quinta-feira dentro do campus da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). Em solidariedade à família, o prefeito Cláudio Ferreira decretou luto oficial no município", diz a nota.Segundo reportagem do jornal Gazeta Digital, a criança foi esquecida pelo professor no estacionamento da universidade, por volta das 13 horas, quando ele chegava para lecionar uma aula.A polícia foi acionada por volta das 17h30 pelo próprio pai, que voltou ao carro e já encontrou a criança sem vida. Ainda de acordo com a reportagem, ele entrou em estado de choque e precisou de atendimento médico.A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso.

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