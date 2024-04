A- A+

Educação Universidade do Ceará é acusada de antissemitismo no vestibular Cientista social afirma três questões criam "narrativa unilateral que nega ao povo judeu sua história"; Confederação Israelita do Brasil vai procurar a instituição e o MP

O vestibular da Universidade Estadual do Ceará (UECE), realizado no último domingo, foi acusado de promover ideias antissemitas em três itens da prova. Ao Globo, a Confederação Israelita do Brasil (Conib) informou que vai oficializar o Ministério Público e a instituição de ensino por conta das questões.

O caso ganhou repercussão após uma postagem na rede social X feita pelo cientista social Matheus Alexandre. Em uma delas, ele ressalta que a resposta correta "sugeria que o extermínio dos judeus não foi racional do ponto de vista econômico, pois poderiam ter sido utilizados como escravos".

"Isoladamente, as questões podem parecer um acidente. No entanto, quando analisadas em conjunto na mesma prova, compreendemos sua intenção: transmitir uma narrativa unilateral que nega ao povo judeu sua história e relação originária com o território do Levante, além da absurda relativização do Holocausto", argumenta o pesquisador em antissemitismo contemporâneo, em sua publicação.

Procurada pelo Globo, a universidade ainda não se manifestou.

A prova foi aplicada para a seleção dos novos alunos para o segundo semestre do ano letivo de 2024. Duas das questões constavam na prova de História e a terceira na de Geografia.

Veja as questões:

De acordo com o Gabarito 4, a resposta correta da questão acima é a opção C

De acordo com o Gabarito 4, a resposta correta da questão acima é a opção D

De acordo com o Gabarito 4, a resposta correta da questão acima é a opção D

Na avaliação de Andrea Vainer, diretora jurídica da Conib, as questões têm "cunho extremamente preconceituoso" e são "abertamente antissemitas".

— A resposta à questão 29 ofende e desumaniza, de forma flagrante e irreparável, a memória das vítimas do Holocausto, na medida em que normaliza as atrocidades cometidas contra o povo judeu pelo regime Nazista e aplica um cálculo de custo-benefício para avaliar o genocídio de 6 milhões de pessoas — afirmou.

Ela também afirma que a questão 27 "deturpa de forma maliciosa o texto bíblico sobre o êxodo do Egito, buscando apagar os laços milenares do povo judeu com a Terra de Israel".

— Como se sabe, Moises conduziu o povo Judeu à Canaã, Terra de Israel. A denominação “Palestina” surgiu muito tempo depois, no Império Romano, não guardando absolutamente qualquer relação com o contexto da questão apresentada. Frise-se que o povo judeu foi escravizado no Egito. Portanto, é verdadeiramente inconcebível utilizar o termo “elite judaica” ao se referir a um povo escravizado, que fugia da perseguição no Egito — alega.

Já sobre o item 35, Vainer afirma que a questão "foi construída de maneira tendenciosa e carente de respaldo histórico, distorcendo a definição de Sionismo e instigando preconceitos e estereótipos contra a comunidade judaica".

