Chuvas: universidades retomam aulas nesta sexta-feira (16) no Recife

A- A+

Após um dia recheado de incertezas, por conta das chuvas que caíram na Região Metropolitana do Recife (RMR) e na Zona da Mata, o Consórcio Pernambuco Universitas anunciou na noite desta quinta-feira (15) a retomada das atividades acadêmicas e administrativas a partir desta sexta (16).

O grupo é composto pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Universidade de Pernambuco (UPE) e Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e Centro Universitário Frassinetti do Recife (UniFafire).

Segundo divulgado pelo consórcio, a decisão foi tomada em virtude da melhora das condições meteorológicas e da diminuição das ocorrências relacionadas às chuvas na RMR.

O martelo foi batido depois de uma reunião entre as instituições, com o objetivo de avaliar e considerar a segurança e o bem-estar dos alunos, professores e funcionários.

“As instituições de ensino superior estão comprometidas em garantir um ambiente seguro para todos e todas, e as aulas e atividades administrativas voltarão a ocorrer normalmente”, informou o consórcio através de nota.

Suspensão das aulas

Nesta quinta, as universidades suspenderam as aulas devido às condições climáticas. A UFRPE, a UPE e a Unicap cancelaram as atividades no turno da manhã.

Já a UFPE, além de cancelar as atividades acadêmicas dos turnos da tarde e da noite, orientou que não fossem feitas tarefas avaliativas em caso de impossibilidade de realização de aulas.

Veja também