UNRWA afirma que sua sede de Jerusalém Oriental, já parcialmente demolida, pegou fogo

A agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA) informou neste domingo (25) que sua sede em Jerusalém Oriental, já parcialmente demolida, foi incendiada.

A UNRWA não revelou detalhes sobre a causa do incêndio em suas instalações, que as autoridades israelenses relataram a demolição na terça-feira, um ano depois de proibirem essa organização da ONU de operar no país.

“Depois de ser invadida e demolida pelas autoridades israelenses, a sede da UNRWA em Jerusalém Oriental foi incendiada”, disse a agência da ONU em um comunicado.

A ONU havia condenado o início da demolição, na semana passada, e neste domingo a agência afirmou que as propriedades são protegidas pelos privilégios e imunidades da ONU.

Israel acusou repetidamente a UNRWA de ser usada por militantes do Hamas e alegações de que alguns de seus funcionários participaram do ataque do movimento islâmico palestino em Israel em 7 de outubro de 2023.

Várias investigações, incluindo uma liderada pela ex-ministra das Relações Exteriores da França Catherine Colonna, encontraram alguns “problemas relacionados à neutralidade” na UNRWA, mas ressaltaram que Israel não apresentou provas conclusivas.

Na terça-feira, a chancelaria israelense afirmou em uma nota que “o recinto não goza de qualquer tipo de imunidade, e seu confisco pelas autoridades israelenses foi realizado de acordo com a legislação israelense e a legislação internacional”.

Roland Friedrich, diretor da UNRWA na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, denunciou na terça-feira um “ataque sem precedentes”.

Criada em 1949, a UNRWA administra centros de saúde e escolas destinados aos refugiados palestinos nos Territórios Palestinos, Líbano, Síria e Jordânia.

