Saúde UPA 24h Petrolina amplia atendimento para crianças com síndromes respiratórias no Sertão O investimento do Governo do Estado para manutenção do funcionamento desses leitos será de R$ 1 milhão mensais.

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h, localizada em Petrolina, no Sertão, abriu 21 novos leitos para reforçar o acolhimento à crianças com quadros de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG).

O investimento do Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES), para manutenção do funcionamento desses leitos será de R$ 1 milhão mensais.

Dedicada exclusivamente ao atendimento clínico de crianças de 0 a 14 anos com sintomas respiratórios, a nova estrutura contará com 10 leitos de observação para pacientes com quadros leves (classificados como verde) e 10 leitos destinados a crianças com sintomas moderados a intensos (classificados como amarelo).

A unidade ainda contará com 1 leito equipado com suporte completo para monitoramento e estabilização de casos graves (classificados como vermelho).

Segundo o secretário executivo de Gestão Estratégica e Coordenação Geral (SEGECG) da SES-PE, Anderson Oliveira, é importante ressaltar que o estado está passando por uma alta circulação viral.

"As últimas semanas epidemiológicas apontam ainda para um crescimento da circulação viral, e precisamos continuar com as ações de prevenção que ajudam a diminuir a pressão assistencial neste momento", iniciou o secretário executivo.

"É importante reforçar que crianças que apresentem sintomas respiratórios não frequentem a escola, e que a gente também evite se deslocar, com crianças menores de 2 anos, para situações que possam trazer aglomeração de pessoas", completou Anderson Oliveira.

Além do reforço na estrutura, que funcionará 24 horas, a UPA Petrolina também ampliou a escala de profissionais na unidade, incluindo não apenas médicos, mas também profissionais de outras especialidades da saúde e áreas administrativas.

Ao todo, foram contratados 50 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, maqueiros, porteiros e recepcionistas.

“Neste momento de emergência em saúde, a UPA une esforços à rede estadual para garantir o atendimento às crianças pernambucanas. Reforçamos nosso quadro de profissionais e garantimos insumos e estrutura de ponta para essa missão”, comentou a coordenadora geral da UPAE, Fátima Michelle.



