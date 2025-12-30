A- A+

Destaque UPA de São Lourenço da Mata conquista primeira acreditação ONA entre UPAs de Pernambuco Unidade recebeu certificação Nível 1, que atesta padrões essenciais de qualidade e segurança no atendimento

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) Professor Fernando Figueira, em São Lourenço da Mata, tornou-se a primeira UPA de Pernambuco a conquistar a certificação da Organização Nacional de Acreditação (ONA). O reconhecimento, concedido no nível 1, confirma que a unidade atende aos requisitos essenciais de qualidade e segurança definidos para os serviços de saúde em todo o país.

Avaliação analisou gestão, assistência e segurança

O processo de acreditação avaliou critérios relacionados à gestão organizacional, assistência ao paciente e cumprimento de padrões considerados fundamentais para o funcionamento seguro da unidade. Durante a avaliação, todas as áreas da UPA foram visitadas, com verificação de milhares de requisitos técnicos.

“Como unidade de urgência e emergência, a UPA funciona como porta de entrada para atendimentos imediatos, o que exige organização, agilidade e trabalho integrado entre as equipes. A certificação reconhece que adotamos importantes práticas voltadas à segurança do cuidado, desde a chegada do paciente até a conclusão do atendimento”, afirma a coordenadora geral da unidade, Robésia Araújo.

Certificação tem validade de dois anos

A acreditação ONA Nível 1 tem validade de dois anos e conta com acompanhamento permanente por meio de visitas periódicas de manutenção, o que exige monitoramento contínuo das melhorias implantadas na unidade.

Atendimento multiprofissional e alta demanda

Sob gestão da Fundação Gestão Hospitalar Martiniano Fernandes (FGH), a UPA São Lourenço da Mata oferece atendimentos em clínica geral, pediatria e ortopedia. A unidade conta com uma equipe multiprofissional formada por assistentes sociais, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas e técnicos de enfermagem.

Mensalmente, a UPA realiza uma média de 9.844 atendimentos médicos, reforçando seu papel como referência regional em urgência e emergência.

Reconhecimento fortalece a saúde pública

“Esse reconhecimento é fruto da dedicação dessa equipe, que trabalha diariamente para garantir um atendimento seguro, humanizado e eficiente. A acreditação confirma que estamos no caminho certo. É um marco importante para a unidade e para a saúde pública de Pernambuco”, destaca Robésia Araújo.

Com informações da assessoria

