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AUTISMO UPA-E Mustardinha propõe atividades lúdicas para crianças com TEA em alusão ao Abril Azul A programação aposta em jogos, brincadeiras e estímulos cognitivos para fortalecer desenvolvimento e interação social

O mês de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), conhecido como Abril Azul, está sendo marcado por uma série de atividades no Centro TEA/Núcleo de Desenvolvimento Integral da UPA-E Dr. Cyro de Andrade Lima, no bairro da Mustardinha, na Zona Oeste do Recife.

A programação, que começou nesta segunda-feira (27) reúne ações voltadas ao estímulo cognitivo e à interação social de crianças acompanhadas pelo serviço.

Logo na abertura, os pequenos participaram de jogos educativos pensados para estimular habilidades como atenção, memória e raciocínio lógico. As atividades também incentivam o desenvolvimento da coordenação motora e promovem momentos de convivência, fundamentais para o fortalecimento das relações sociais.

“Nesta semana, nosso objetivo é trabalhar aprendizagens significativas de forma lúdica e participativa. Os jogos educativos são muito importantes nesse quesito, já que, por meio de atividades estruturadas, podemos aprimorar a atenção, a memória, o raciocínio lógico, a resolução de problemas e a coordenação motora, sem contar o fortalecimento das habilidades sociais, incentivando a comunicação, o respeito às regras e a cooperação. Só o ato de esperar pela sua vez e o trabalho em equipe permitem a construção de vínculos, o desenvolvimento da autonomia e o aumento da autoconfiança dos participantes”, explica a psicopedagoga da unidade, Adriana Lago.

A programação segue ao longo da semana com mais atividades. Na terça-feira (28), as ações são voltadas para o estímulo da linguagem e da cognição, com contação de histórias, exercícios de sequência lógica e dinâmicas de perguntas e respostas. A proposta é ampliar o vocabulário das crianças e ajudar na organização do pensamento.

Já na quarta-feira (29), a ideia é sair da rotina e levar as crianças para atividades ao ar livre. Brincadeiras como amarelinha e outras dinâmicas com movimento passam a integrar a programação, estimulando o corpo e a socialização.

Encerrando a semana, na quinta-feira (30), o espaço promove uma manhã voltada à convivência, com jogos cooperativos, brincadeiras coletivas e rodas de conversa. A proposta é reforçar vínculos e proporcionar momentos de troca entre as crianças.

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