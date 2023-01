UPA em Paulista contará com serviço de urgência oftalmológica a partir desta segunda-feira (9)

A- A+

A partir da próxima segunda-feira (9), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Geraldo Pinho Alves, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, estará ofertando serviços de urgência oftalmológica para a população.



Os serviços estarão disponíveis depois das 13h desta segunda, passando a funcionar 24h em todos os dias da semana. Prevista para funcionar no regime de plantão, a UPA contará com dois médicos oftalmologistas (um no plantão diurno e outro no noturno).

A UPA informa que só serão atendidos pacientes em caráter de urgência, como quadro de inflamação, como conjuntivite, traumas (contusão ou perfuro cortante), lesões agudas e infecções, acidentes com químicos e corpo estranho no olho.

Outros procedimentos, como cirurgias de cataratas e exames de visão para óculos não são casos de urgência e emergência e devem ser atendidos ou encaminhados nos postos de saúde da atenção básica, orienta a unidade.

"Assim como nas demais áreas, a prioridade do atendimento é de acordo com a classificação de risco do paciente, sendo os casos mais graves atendidos prioritariamente", afirmou a diretora-geral da UPA, Milena Figueira.

A expectativa é realizar 100 atendimentos diários, uma média de 3 mil por mês. A UPA fica no bairro de Jardim Paulista Baixo, em frente ao Senac de Paulista.

