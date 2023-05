UPAE de Carpina agora oferece exames de audiometria e teste ergométrico  

Os pacientes atendidos pela Unidade Pernambucana de Atenção Especializada (UPAE) de Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, agora podem realizar dois novos exames na unidade: audiometria e teste ergométrico.

Os exames serão importantes para auxiliar na prevenção e ainda no tratamento de problemas auditivos e cardíacos.

"Para realizar os exames, o paciente deverá ser encaminhado pela Unidade Básica de Saúde do seu município para uma consulta com o otorrinolaringologista ou com o cardiologista da UPAE Carpina, que, após avaliação, identificará a necessidade de realização dos procedimentos. Tanto a audiometria quanto o teste são agendados na central de marcação da UPAE Carpina”, detalhou a coordenadora da unidade, Moniele Marins.