SAÚDE UPAE Ibura agora conta com serviço de estomaterapia para pacientes com lesões crônicas Inicialmente, estão sendo ofertados 10 atendimentos por semana

Você sabe o que é estomaterapia? Essa é uma especialidade da enfermagem que oferta tratamento aos pacientes com feridas agudas e crônicas e, a partir de agora, o serviço passa a fazer parte dos atendimentos oferecidos à população recifense pela UPAE do Ibura, uma unidade de saúde pública vinculada à Secretaria de Saúde do Recife (Sesau).

O atendimento aos pacientes que precisam do cuidado especializado teve início nesta quarta-feira (20). Inicialmente, estão sendo ofertados 10 atendimentos por semana.

“O serviço de estomaterapia oferece atendimento de enfermagem especializado e coberturas especiais para os curativos de feridas, sendo uma oportunidade, principalmente, para os pacientes que possuem lesões crônicas abertas há anos conseguirem cicatrizá-las, melhorando assim a sua qualidade de vida”, destacou a coordenadora multiprofissional da UPAE do Ibura, Sabrina Rocha Santos.

O acesso do paciente ao serviço é feito via Centra de Regulação. Cada paciente tem direito a 10 sessões, uma vez por semana. Caso o tratamento necessite ser estendido, é feito um novo encaminhamento para renovação das sessões.

A demanda da unidade é principalmente para casos de lesões de pele causadas por problemas vasculares, ou seja, irregularidades na circulação do sangue, que não fecham e precisam de uma cobertura especial.

