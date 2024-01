A- A+

SAÚDE UPAE Ibura, no Recife, oferece cirurgias dermatológicas de pequeno porte Para este mês, estão agendados 36 pacientes para retirada de lesões na pele

A Unidade de Atendimento Especializado Professor Fernando Figueira (UPAE), no Ibura, no Recife, começou a ofertar vagas para a realização de pequenas cirurgias, inicialmente, com foco em cirurgias dermatológicas. A capacidade inicial é de 10 consultas de pequenas cirurgias dermatológicas por semana. Entre os procedimentos realizados estão remoção de cistos, lipomas e tumores de pele.

"Quando o paciente chega para consulta com o dermatologista, o médico realiza uma avaliação da lesão do paciente e verifica se há ou não necessidade de algum procedimento cirúrgico. Havendo necessidade, agendamos para que esse mesmo usuário realize o procedimento aqui na própria unidade, agilizando e dando maior resolutividade ao caso", explica o coordenador médico da UPAE, Túlio Porto.

Para este mês, estão agendados 36 pacientes para retirada de lesões na pele. O encaminhamento para consulta especializada com dermatologista é realizado por uma Unidade de Saúde da Família (USF), via Central de Regulação Municipal.

Com 15 consultórios, ambulatório de pequenas cirurgias, especialidades clínicas e exames, a UPAE Ibura oferece, além de especialidades médicas como Cardiologia, Neurologia e Psiquiatria, consultas com fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos e enfermeiros.

Todos os atendimentos na unidade, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, estão sendo agendados por meio da Central de Regulação da Secretaria de Saúde do Recife.

Veja também

Carnaval 2024 Tour Carnavalesco agita Arena de Pernambuco neste domingo (4)