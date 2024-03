A- A+

SAÚDE UPAE Mustardinha, no Recife, entrega novos serviços à população; conheça Com novos exames, unidade garante toda a linha do cuidado de cardiologia

Inaugurada no fim de 2023, a Unidade Pública de Atendimento Especializado Dr. Cyro de Andrade Lima, localizada no bairro da Mustardinha, Zona Oeste do Recife, ampliou sua oferta de serviços aos moradores da cidade. A unidade já conta com toda a linha de cuidado de cardiologia, oferecendo ecocardiograma e agora os novos exames: holter, mapa e eletrocardiograma.

“Junto ao ecocardiograma, esses novos exames formam toda a linha de cuidado de cardiologia, desde a avaliação clínica, com o médico cardiologista adulto, até o aparado diagnóstico. Ou seja, o recifense pode ser encaminhado para a UPAE Mustardinha e ter o acesso a todo o acompanhamento sem precisar sair do seu bairro”, explica o diretor médico da unidade, Arthur Trindade.

A UPAE Mustardinha também ampliou o atendimento às crianças da cidade, com a oferta de consultas com profissionais médicos das especialidades de reumatologia e endocrinologia pediátrica.

Agora, o serviço já disponibiliza atendimento em dez áreas médicas: cardiologia; neurologia adulto; otorrino adulto e infantil; ortopedia; pediatria; infectologia; gastroenterologia adulto e infantil; pneumologia adulto e infantil.

Também já disponibiliza consultas em áreas multiprofissionais: fonoaudiologia; fisioterapia; odontologia; nutrição; psicologia; práticas integrativas (acupuntura, yoga e meditação); enfermagem e serviço social.

