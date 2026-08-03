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PREVUPE UPE abre inscrições com mais de 9 mil vagas para pré-vestibular gratuito; saiba como fazer Oportunidades do Prevupe 2026 são voltadas para o Enem e SSA

A Universidade de Pernambuco (UPE) abriu inscrições gratuitas para o Programa Pré-Vestibular da instituição (Prevupe) 2026.

A iniciativa oferece preparação para exames nas modalidades Regular e Sistema Seriado de Avaliação (SSA).

Nesta edição, o programa disponibiliza mais de 9 mil vagas em todo o estado. São 8.460 oportunidades voltadas para a modalidade regular, destinada a estudantes do 3º ano e egressos do Ensino Médio, e 720 vagas para a modalidade SSA, voltada a alunos matriculados no 1º e no 2º ano do Ensino Médio.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site oficial do programa.



O prazo para inscrições segue aberto até o preenchimento total das vagas disponíveis em cada polo, e a classificação dos candidatos será feita por ordem de inscrição.

A lista com os nomes dos classificados será divulgada nesta sexta-feira (7), no site oficial do Prevupe.



Já as aulas têm início previsto para este sábado (8), com matrículas presenciais realizadas diretamente nos polos escolhidos pelos estudantes no momento do cadastro.

Os editais completos e a lista de documentos necessários podem ser consultados na página oficial do programa.

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