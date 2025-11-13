A- A+

Oportunidades UPE abre inscrições para Mobilidade Acadêmica Externa 2026.1 com 483 vagas em todo o Estado Processo seletivo oferece oportunidades para estudantes de outras instituições e portadores de diploma

A Universidade de Pernambuco (UPE) está com inscrições abertas para o processo de Mobilidade Acadêmica Externa 2026.1, regulamentado pelo Edital nº 14/2025. São 483 vagas distribuídas, destinadas a estudantes de outras universidades e a portadores de diploma que desejam ingressar em cursos de graduação presenciais.

As inscrições podem ser feitas de 13 a 26 de novembro de 2025, exclusivamente pelo site processodeingresso.upe.pe.gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 55,00, com pagamento via transferência ou depósito bancário em nome do Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco (IAUPE Concursos).

Vagas abrangem diversas áreas

As oportunidades estão distribuídas entre os campi Benfica, Santo Amaro, Caruaru, Mata Norte, Mata Sul, Garanhuns, Petrolina e Salgueiro, com vagas em cursos como Administração, Engenharias, Enfermagem, Odontologia, Psicologia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Pedagogia, Ciências Biológicas, Computação, História, Geografia, Matemática e Letras.

Podem participar estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) ou portadores de diploma de curso superior.

Critérios de participação e prioridades

O processo prevê duas modalidades de inscrição: Transferência Externa (Prioridade 1) e Portadores de Diploma (Prioridade 2).

Para Transferência Externa, é exigida a apresentação de boletim do ENEM de uma das edições entre 2020 e 2024, com nota mínima de 360 pontos.



Para Portadores de Diploma, é permitido o uso de boletins de qualquer edição do ENEM, desde que atendam aos critérios do edital.



Os candidatos devem ter concluído pelo menos dois semestres no curso de origem (ou um ano letivo em regime anual). Não é permitida a inscrição de quem está nos últimos períodos do curso desejado, para Medicina, a restrição vale para os quatro últimos semestres.

Isenção e etapas do processo

A isenção da taxa de inscrição pode ser solicitada entre 13 e 17 de novembro por candidatos inscritos no Cadastro Único (CADúnico), com NIS em nome próprio, e por servidores da UPE, seus cônjuges e dependentes legais. O resultado das solicitações será divulgado em 21 de novembro, a partir das 16h, no site oficial.

A seleção será conduzida pela Diretoria de Processos Seletivos Acadêmicos (DPSA/UPE), com base na média aritmética das notas do ENEM (quatro provas objetivas e redação). O resultado preliminar será publicado em 12 de dezembro, e o resultado final, até 19 de dezembro de 2025.

Matrícula e informações adicionais

Os aprovados deverão efetuar a matrícula presencialmente nas unidades de ensino da UPE que ofertaram as vagas, em datas a serem divulgadas até 19 de dezembro. Será necessário apresentar documentos pessoais, histórico escolar, certificado de conclusão do ensino médio, duas fotos 3x4 e demais itens especificados no edital.

Mais informações, o cronograma completo e o quadro de vagas estão disponíveis no site:

processodeingresso.upe.pe.gov.br

