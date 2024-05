A- A+

Educação UPE abre inscrições para o processo seletivo 2025 das Escolas de Aplicação nesta segunda (13) Inscrições vão até 12 de junho e conta com 328 vagas nas Escolas de Aplicação do Recife, Nazaré da Mata, Garanhuns e Petrolina

A Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos (CPCA) da Universidade de Pernambuco (UPE) abriu inscrições, nesta segunda-feira (13), para o processo de seleção 2025 das Escolas de Aplicação do Recife, Nazaré da Mata, Garanhuns e Petrolina.

Os interessados devem se inscrever até o dia 12 de junho exclusivamente pela internet, através do site da UPE. A taxa custa um valor de R$ 105. Ao todo, são 328 vagas, sendo 246 vagas para turmas do 6º ano do ensino fundamental e 82 para o 1º ano do ensino médio.

A solicitação de isenção do valor da taxa para os candidatos que possuem Número de Identificação Social (NIS) ou sejam dependentes de servidores da Universidade deve ser feita no período de 13 a 17 de maio.

As provas têm previsão para serem realizadas no dia 15 de novembro, no período da manhã, nas cidades das escolas para qual o estudante realizará a sua inscrição. O resultado será divulgado até 20 de dezembro de 2024.

O manual do candidato está disponível neste link. Para outras informações, os interessados devem entrar em contato pelos telefones (81) 3183-3660 /3183-3791 ou pelo e-mail [email protected].



