EDUCAÇÃO UPE abre matrículas para cursos de idiomas e informática do PROLINFO para o segundo semestre de 2025 As aulas são oferecidas nas modalidades presencial e remota (ao vivo, via Google Meet), com opções nos turnos da manhã, tarde ou noite, em um ou dois dias da semana

A Universidade de Pernambuco (UPE), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), abriu as matrículas para o semestre 2025.2 do Programa de Línguas e Informática (PROLINFO).

As inscrições podem ser feitas entre os dias 1º e 31 de julho pelo site, com início das aulas previsto para 16 de agosto.

O programa oferece cursos de inglês (para crianças de 7 a 12 anos, jovens, adultos e público da Melhor Idade), inglês instrumental, espanhol, informática (para crianças a partir de 10 anos, jovens e adultos), além de Excel, Illustrator, Photoshop, Corel Draw, Canva, Figma, português e matemática com foco em concursos, vestibulares, ENEM, SSA, Escolas de Aplicação e IFPEs.

As aulas são oferecidas nas modalidades presencial e remota (ao vivo, via Google Meet), com opções nos turnos da manhã, tarde ou noite, em um ou dois dias da semana. Os cursos presenciais acontecem nos campi Recife, Camaragibe, Paulista, Nazaré da Mata, Palmares, Garanhuns, Caruaru e Petrolina. A escolha do curso, dia e horário é feita no momento da matrícula.

Campanha promocional e facilidades de pagamento

Uma das novidades deste semestre é a possibilidade de parcelamento da matrícula em até três vezes no cartão de crédito para inscrições realizadas entre 1º e 15 de julho.

Além disso, há desconto de 50% na taxa única por módulo para estudantes e servidores (ativos ou aposentados) da UPE, das Escolas de Aplicação e do PREVUPE. Para garantir o benefício, é necessário comprovar vínculo institucional, com envio dos documentos por WhatsApp ou Telegram.

Matrícula simplificada e material gratuito

A matrícula é feita por módulo, sem cobrança de mensalidade. O material didático digital é oferecido gratuitamente a todos os alunos. O edital completo, com valores, regulamento e quadro de horários, já está disponível no site do programa.

SERVIÇO:

Site: prolinfo.com.br

E-mail: [email protected]

Instagram/Facebook: @prolinfooficial

Telefones: (81) 3033-7384 / 3033-7385

WhatsApp/Telegram: (81) 9.9611-6166

