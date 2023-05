UPE amplia sistema de cotas em cursos de graduação para estudantes oriundos de instituições públicas

A- A+

A Universidade de Pernambuco (UPE) ampliou o sistema de cotas para ingresso de estudantes oriundos de escolas públicas em cursos de graduação da instituição.



A ampliação é válida para o processo seletivo de 2024, quando a UPE reservará 40% das vagas para estudantes egressos de unidades de ensino públicas estaduais, municipais ou federais.



Segundo a UPE, o quantitativo de vagas reservadas para cotas no último processo seletivo, em 2023, foi de 30%, percentual que será ampliado para 40%.



Para concorrer na modalidade, é necessário ter cursado os anos finais do Ensino Fundamental - do 6º ao 9º ano - e todos os anos do Ensino Médio em escola pública.

De acordo com a UPE, com o novo percentual de 40% das vagas para cotas, elas serão ocupadas em duas condições:

A1- 20% para estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário, devendo essa condição ser comprovada no ato da matrícula;

A2 - 20% para estudantes com qualquer renda per capita, devendo essa condição ser comprovada no ato da matrícula.

“A demanda atende parte das reivindicações de diferentes movimentos sociais e da universidade, como uma ação que amplia o acesso ao ensino superior. No entanto, ainda precisamos avançar em questões sobre acessibilidade e inclusão”, informou a reitora da instituição, Maria do Socorro Cavalcanti.

Atualmente, é possível ingressar na Universidade de Pernambuco por meio do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) e pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

