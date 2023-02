UPE antecipa resultado do SSA 3 para esta quinta-feira (16); saiba como consultar listão

A- A+

Estudantes que fizeram a prova do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3), da Universidade de Pernambuco (UPE), devem ficar atentos. O listão dos classificados na terceira fase será divulgado nesta quinta-feira (16).



Previsto inicialmente para ser publicado no dia 23 de fevereiro, o resultado poderá ser conferido a partir das 10h, nos sites processodeingresso.upe.pe.gov.br ou www.upe.br.



Nos endereços eletrônicos, com login e senha, os candidatos poderão acessar o sistema e verificar seu desempenho individual. De acordo com a UPE, todo o processo será on-line.

Até às 9h, a comissão divulgará os candidatos classificados nos primeiros lugares do sistema universal de vagas e do sistema de cotas.



O SSA 3 foi disputado por 13.159 candidatos que realizaram as provas em dezembro de 2022. Ao todo, estão sendo ofertadas 1.860 vagas em 11 campi para 54 cursos de graduação.

