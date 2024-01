UPE antecipa resultado do SSA 3 para esta terça-feira (23); confira os primeiros colocados

A- A+

A Universidade de Pernambuco (UPE) anunciou a antecipação do listão de classificados na terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3) e as maiores notas.



Prevista inicialmente para ser publicado no dia 20 de fevereiro, o resultado será divulgado nesta terça-feira (23), a partir das 17h, nos sites processodeingresso.upe.pe.gov.br e www.upe.br.



Com login e senha, os candidatos poderão acessar o sistema e verificar seu desempenho individual. Todo o processo será online.



As três maiores notas gerais foram do curso de Medicina, Campus Santo Amaro, na área central do Recife.



O primeiro lugar ficou com o estudante Pedro Saraiva Carlos, com a nota 85,53.



O segundo, com Marina Monteiro Coelho Rodrigues, com nota 84,90.



Já o terceiro lugar foi o aluno Henrique Carrilho Aguiar Medeiros Coelho, nota 84,73.

Na classificação de cotas, os três primeiros lugares também foram do curso de Medicina: Pedro José Coelho Barros Monteiro, com 84,77, em 1º lugar; Lucas Matias de Andrade em 2º, com nota 84,00 e Vinícius Soares de Oliveira, em 3º, com nota 76,77.

O SSA 3 teve a participação de 13.526 candidatos. As provas foram realizadas em novembro de 2023.



Neste ano, o resultado do SSA 1, primeira fase da avaliação, e do SSA 2, deve ser divulgado até 31 de março.



A UPE terá ainda 1.800 vagas oferecidas para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação (MEC) para 2023.

