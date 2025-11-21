A- A+

VESTIBULAR SSA3 da UPE tem primeiro dia de provas no próximo domingo (23); mais de 14 mil estão inscritos Confira informações essenciais para os candidatos que participarão do processo seletivo

O primeiro dia de provas da terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA3) da Universidade de Pernambuco (UPE) será no próximo domingo (23).

Para esta edição do processo seletivo de 2026, estão inscritos 14.416 candidatos. A aplicação do exame começará pontualmente às 8h15, finalizando às 12h45. Os portões abrirão às 7h e fecharão às 8h, não sendo permitida a entrada após esse horário.

De acordo com o Manual do Candidato, os estudantes deverão comparecer ao local de prova no dia e horário estabelecidos para a aplicação da exame com uma antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o seu início, munidos do cartão informativo, documento de identidade e de caneta esferográfica de cor azul ou preta.

No primeiro dia de avaliações, os candidatos responderão às provas de Redação e Conhecimento de Linguagens e suas Tecnologias e de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, prova escrita composta de 45 questões distribuídas entre as áreas.

No dia 30 de novembro, segundo dia da aplicação das provas, os candidatos deverão responder a outras 45 questões distribuídas entre Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

SSA 2026

A previsão para divulgação dos candidatos classificados que realizaram a terceira fase é a partir de 15 de janeiro de 2026. Estes estão concorrendo a 3.620 vagas, distribuídas em 12 campi, para 58 cursos de graduação, sendo 1.810 no SSA e 1.810 no Sistema de Seleção Unificada (SiSU) do Ministério da Educação (MEC).



Outras informações sobre o processo seletivo da UPE estão disponíveis através do telefone (81) 3183-3660, no e-mail: [email protected] ou ainda nos endereços eletrônicos: http://processodeingresso.upe.pe.gov.br e www.upe.br.



Confira o calendário de provas do SSA 2026:

SSA 3: 23 e 30 de novembro de 2025 (manhã)

SSA 1: 7 e 14 de dezembro de 2025 (manhã)

SSA 2: 7 e 14 de dezembro de 2025 (tarde)



Gratuidade nos ônibus

Governo de Pernambuco, por meio do Grande Recife consórcio de transportes (CTM), informou que estudantes da rede estadual de ensino e irão fazer o vestibular da UPE neste domingo (23), terão gratuidade no transporte público.



Com a medida, os estudantes que possuem o cartão VEM Passe Livre RMR poderão se deslocar sem custos até os locais de prova dentro da Região Metropolitana do Recife (RMR). Na data, 892 ônibus estarão operando e devem realizar 10.042 viagens.



Mobilidade

A Ciclofaixa de Turismo e Lazer do Recife funcionará como de costume, das 7h às 16h. Não haverá esquema especial trânsito da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), nem reforço nas linhas de ônibus.

