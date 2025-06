Governo de Pernambuco anuncia construção do novo campus da UPE em Caruaru

A- A+

O Governo de Pernambuco, por meio da publicação do Decreto nº 58.746/2025, anunciou a construção do novo campus da Universidade de Pernambuco (UPE) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), em parceria com a UPE.

A área desapropriada, que totaliza quase 59 mil metros quadrados, está localizada ao lado do Centro Acadêmico do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no início da Avenida Mariele Franco — uma região já consolidada como polo educacional.

O investimento na desapropriação dos terrenos está estimado em aproximadamente R$ 15 milhões, com recursos do Governo de Pernambuco. A medida responde a uma demanda antiga da comunidade acadêmica e da população do Agreste, que há duas décadas aguarda a instalação de uma sede própria e definitiva para o campus da universidade.

A secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Mauricélia Montenegro, enfatizou o impacto do campus permanente para o Interior.

“A ciência e a educação não são promessas, são políticas públicas com território e prazo para acontecer. O novo campus posiciona a cidade como referência no mapa da inovação, do conhecimento e da formação de talentos no Agreste e em todo o território pernambucano”, destacou a titular da pasta.

Desde sua criação, em 2005, o campus Caruaru funciona provisoriamente em um espaço alugado. Diversas tentativas anteriores de fixar sua sede esbarra em entraves técnicos e legais.

Com a definição dessa nova área, viabilizada após estudos técnicos e articulações institucionais, o Governo de Pernambuco garante as condições necessárias para as próximas etapas: o início do projeto arquitetônico e a construção da nova estrutura.

A UPE já está autorizada a iniciar os trâmites para imissão na posse dos terrenos e incorporá-los ao seu patrimônio. O futuro campus será projetado para atender às demandas atuais e futuras do Agreste, alinhando ensino, pesquisa, extensão, inovação e desenvolvimento regional.

A instalação definitiva em terreno próprio permitirá a ampliação das atividades da UPE, como ressalta a reitora da universidade, Socorro Cavalcanti.

“A conquista de um espaço definitivo para o Campus da UPE em Caruaru atende a uma antiga demanda da comunidade acadêmica. Com as novas instalações, conseguiremos ampliar as nossas atividades, promover parceria e executar projetos direcionados ao ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação, com a integração de docentes, técnicos, estudantes e colaboradores. Neste momento, quero destacar que o constante diálogo com o Governo de Pernambuco e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação foi fundamental para concretizar o nosso projeto”, pontuou.



