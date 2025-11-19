UPE celebra 60 anos e reforça compromisso com educação e desenvolvimento em Pernambuco
Instituição marca seis décadas com cerimônia no dia 2 de dezembro, no auditório Clélio Lemos
A Universidade de Pernambuco (UPE) celebra, em 2025, 60 anos de atuação acadêmica e anuncia ações que reafirmam seu papel no desenvolvimento humano, econômico e cultural do Estado. A cerimônia comemorativa ocorrerá no dia 2 de dezembro, às 10h, no auditório Clélio Lemos, na Faculdade de Administração e Direito (FCAP).
História e expansão institucional
Criada pela Lei Estadual nº 5.736, de 1965, a UPE surgiu a partir da integração de escolas de ensino superior e do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Desde então, formou uma estrutura multicampi presente em todas as regiões de Pernambuco, ampliando serviços e consolidando unidades de ensino e saúde.
Rede de ensino, unidades e hospitais
A instituição conta atualmente com 17 unidades de educação, 16 polos de educação a distância e três hospitais universitários - CISAM, HUOC e PROCAPE - integrados ao Complexo Hospitalar. O conjunto desempenha funções que envolvem formação profissional e atendimento pelo Sistema Único de Saúde.
Além disso, a UPE mantém quatro Escolas de Aplicação no Recife, Nazaré da Mata, Garanhuns e Petrolina, dedicadas à educação básica pública.
Pesquisa, inovação e programas acadêmicos
A universidade reúne o Instituto Confúcio, voltado ao ensino da língua e cultura chinesa, e o Instituto de Inovação Tecnológica, responsável por ações de pesquisa aplicada e empreendedorismo. Em sua estrutura acadêmica, a UPE oferece mais de 65 cursos de graduação, 44 programas stricto sensu e 119 formações lato sensu, residências e MBAs.
Depoimentos da gestão
O vice-reitor José Roberto Cavalcanti destacou que o fortalecimento institucional tem ocorrido com planejamento e diálogo com diferentes setores. Já a reitora Socorro Cavalcanti afirmou que a trajetória da universidade se apoia na atuação de docentes, técnicos e estudantes que sustentam as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação.
Projeção internacional e atuação social
Com parcerias acadêmicas que envolvem diversos países, a instituição desenvolve projetos internacionais que reforçam a presença da UPE no cenário global. A universidade mantém iniciativas de extensão que aproximam estudantes da comunidade e contribuem para ações voltadas à cidadania.
Compromisso com o futuro
Ao completar seis décadas, a UPE aponta que seguirá investindo em educação pública, ciência, tecnologia e ações que auxiliem na formação de uma sociedade mais justa e inclusiva.
Serviço
Comemoração dos 60 anos da UPE
Data: 2 de dezembro de 2025
Horário: 10h
Local: Auditório Clélio Lemos - FCAP/UPE, Recife
Atividade: Cerimônia oficial dos 60 anos da instituição
Com informações da assessoria