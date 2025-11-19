A- A+

Aniversário UPE celebra 60 anos e reforça compromisso com educação e desenvolvimento em Pernambuco Instituição marca seis décadas com cerimônia no dia 2 de dezembro, no auditório Clélio Lemos

A Universidade de Pernambuco (UPE) celebra, em 2025, 60 anos de atuação acadêmica e anuncia ações que reafirmam seu papel no desenvolvimento humano, econômico e cultural do Estado. A cerimônia comemorativa ocorrerá no dia 2 de dezembro, às 10h, no auditório Clélio Lemos, na Faculdade de Administração e Direito (FCAP).

História e expansão institucional

Criada pela Lei Estadual nº 5.736, de 1965, a UPE surgiu a partir da integração de escolas de ensino superior e do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Desde então, formou uma estrutura multicampi presente em todas as regiões de Pernambuco, ampliando serviços e consolidando unidades de ensino e saúde.

Rede de ensino, unidades e hospitais

A instituição conta atualmente com 17 unidades de educação, 16 polos de educação a distância e três hospitais universitários - CISAM, HUOC e PROCAPE - integrados ao Complexo Hospitalar. O conjunto desempenha funções que envolvem formação profissional e atendimento pelo Sistema Único de Saúde.

Além disso, a UPE mantém quatro Escolas de Aplicação no Recife, Nazaré da Mata, Garanhuns e Petrolina, dedicadas à educação básica pública.

Pesquisa, inovação e programas acadêmicos

A universidade reúne o Instituto Confúcio, voltado ao ensino da língua e cultura chinesa, e o Instituto de Inovação Tecnológica, responsável por ações de pesquisa aplicada e empreendedorismo. Em sua estrutura acadêmica, a UPE oferece mais de 65 cursos de graduação, 44 programas stricto sensu e 119 formações lato sensu, residências e MBAs.

Depoimentos da gestão

O vice-reitor José Roberto Cavalcanti destacou que o fortalecimento institucional tem ocorrido com planejamento e diálogo com diferentes setores. Já a reitora Socorro Cavalcanti afirmou que a trajetória da universidade se apoia na atuação de docentes, técnicos e estudantes que sustentam as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação.

Projeção internacional e atuação social

Com parcerias acadêmicas que envolvem diversos países, a instituição desenvolve projetos internacionais que reforçam a presença da UPE no cenário global. A universidade mantém iniciativas de extensão que aproximam estudantes da comunidade e contribuem para ações voltadas à cidadania.

Compromisso com o futuro

Ao completar seis décadas, a UPE aponta que seguirá investindo em educação pública, ciência, tecnologia e ações que auxiliem na formação de uma sociedade mais justa e inclusiva.

Serviço

Comemoração dos 60 anos da UPE

Data: 2 de dezembro de 2025

Horário: 10h

Local: Auditório Clélio Lemos - FCAP/UPE, Recife

Atividade: Cerimônia oficial dos 60 anos da instituição

Com informações da assessoria

