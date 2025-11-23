A- A+

VESTIBULAR UPE divulga abstenção e caderno de provas do primeiro dia do SSA 3 2026 Primeiro dia do SSA 3 registra 15,6% de ausência e tem caderno de provas divulgado pela UPE

A Universidade de Pernambuco (UPE) divulgou, neste domingo (23), o balanço de abstenção e o caderno de provas do primeiro dia da terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3) 2026. Dos 14.416 inscritos, 2.249 candidatos não compareceram aos locais de prova, o que representa 15,60% de ausência.

Durante a aplicação, um candidato foi desclassificado no município de Salgueiro, após o toque de um telefone celular. A UPE também informou que um candidato realizou a prova em sua residência, no Recife.

Caderno de provas

Paralelamente, a Diretoria de Processos Seletivos Acadêmicos (DPSA/UPE) disponibilizou o caderno de provas referente ao primeiro dia do SSA 3.



De acordo com o manual do candidato, os gabaritos preliminares serão publicados após a aplicação do segundo e último dia de provas, marcado para o próximo domingo (30).

O prazo para interposição de recursos contra os gabaritos segue até as 23h59 do dia 2 de dezembro de 2026, exclusivamente pelo site do processo de ingresso.

Mais informações, incluindo o caderno de provas, podem ser acessadas nos endereços: processodeingresso.upe.pe.gov.br e www.upe.br

Contato também pode ser feito pelo telefone (81) 3183-3660 ou pelo e-mail [email protected]

.

Veja também