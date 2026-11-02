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Educação UPE divulga caderno de provas do 2° dia do SSA 3; gabarito preliminar também pode ser conferido Divulgação do gabarito definitivo está prevista para o dia 18 de novembro

A Universidade de Pernambuco (UPE) divulgou, nesta segunda-feira (2), o caderno de provas do segundo dia da terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3), além dos gabaritos preliminares referentes ao primeiro e ao segundo dia de aplicação.

As provas foram concluídas nesta segunda e os candidatos podem acessar os materiais por meio do site oficial do Processo de Ingresso da UPE.

O prazo para interposição de recursos contra os gabaritos preliminares segue até as 23h59 da próxima quarta-feira (4), onde os recursos devem ser apresentados exclusivamente por meio deste link ou site oficial do Processo de Ingresso da universidade.

De acordo com a UPE, a divulgação do gabarito definitivo e dos resultados dos recursos contra os gabaritos das provas está prevista para ocorrer até o dia 18 de novembro.

Já a lista dos candidatos classificados deverá ser divulgado até o dia 8 de janeiro de 2027, enquanto a relação com os nomes dos remanejáveis tem previsão de publicação até 11 de janeiro do próximo ano.

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