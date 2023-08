A- A+

EDUCAÇÃO UPE divulga concorrência de seleção de 2024 para as Escolas de Aplicação com disputa alta por vagas Ao todo, 342 estudantes serão direcionados para as instituições contempladas

A Universidade Federal de Pernambuco (UPE), divulgou, por meio do seu site oficial, a concorrência geral do Exame das Escolas de Aplicação de 2024. Ao todo, quatro unidades fazem parte do processo, em Recife, Nazaré da Mata, Garanhuns e Petrolina, e o número de candidatos, mais uma vez, é alto.

Ao todo, estão sendo disponibilizadas 342 vagas para os estudantes interessados estudar nas escolas, sendo 256 destinadas para o 6º ano do Ensino Fundamental e as outras 86 para o 1º ano do Ensino Médio.

Vagas por Escola de Aplicação

Das vagas destinadas para o 6° ano, 34 serão alocadas para a Escola de Aplicação do Recife. Outras 72 serão direcionadas para a unidade de Nazaré da Mata, enquanto mais 80 são esperadas para Garanhuns. Fechando a lista, Petrolina, no Sertão do Estado, receberá 70 novos alunos. Todas seguem um sistema de classificação de divisão entre cotistas (50%) e concorrentes universais (também 50%).

Já para as vagas para o Ensino Médio, serão distribuídas para Recife, Nazaré da Mata, Garanhuns e Petrolina, respectivamente, 4, 14, 8 e 60 alunos. Confira, abaixo, a disposição completa de vagas por escola, assim como o sistema de cotas.

Sistema de disposição das vagas por Escola de Aplicação. Foto: Reprodução

Concorrência

No total, 4.916 pessoas se inscreveram no processo de seleção, sendo 1.919 destinadas ao 6° ano do Ensino Fundamental e 2.997 candidatos para o 1° ano do Ensino Médio.

Assim, com o alto número de inscrições, a concorrência também deve ser muito acirrada. Para o 6° ano, a disputa é de sete pessoas por vaga, enquanto para o Ensino Médio, a média é de 34 pessoas por vaga.



As provas acontecem no dia 29 de outubro, no período da manhã. Para mais informações, os candidatos podem acessar a aba do portal "Processo de Ingresso", disponível neste link.

