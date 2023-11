A- A+

Universidade de Pernambuco UPE divulga gabaritos definitivos e cadernos de provas do SSA 3; confira Mais de 13 mil estudantes inscritos realizaram a última etapa de provas neste domingo (26)

Os gabaritos definitivos e os cadernos de provas da terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3), da Universidade de Pernambuco (UPE), podem ser acessados com o e-mail institucional e também foram divulgados pela instituição (Confira tudo ao fim do texto).

Mais de 13 mil estudantes inscritos realizaram a última etapa de provas, neste domingo (26).

Os candidatos responderam questões das disciplinas de História, Geografia, Sociologia, Química, Física e Biologia. A previsão é de que até o dia 20 de fevereiro de 2024 seja divulgado o listão dos classificados, e até 15 de março a lista dos remanejáveis.

O SSA é a modalidade em que os estudantes fazem provas nos três anos do ensino médio. A edição do Sistema 2023 abriu inscrições para 1.800 vagas distribuídas para 59 cursos de graduação.

Outras informações através dos telefones: (81) 3183-3660 e 3183-3791, no e-mail: [email protected] ou ainda no endereço eletrônico: http://processodeingresso.upe.pe.gov.br

CADERNO PRIMEIRO DIA

Caderno de Provas - SSA 3 UPE - 1o Dia by Folha de Pernambuco on Scribd

GABARITO PRIMEIRO DIA

SSA 3 - Gabarito Preliminar 1º Dia by Folha de Pernambuco on Scribd

CADERNO SEGUNDO DIA

Caderno de Provas - SSA 3 UPE - 2o Dia by Folha de Pernambuco on Scribd

GABARITO SEGUNDO DIA

SSA 3 - Gabarito Preliminar - 2º Dia by Folha de Pernambuco on Scribd

