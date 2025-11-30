Dom, 30 de Novembro

Educação

UPE divulga gabarito preliminar e caderno de provas do SSA3

O listão dos classificados deve ser divulgado a partir do dia 15 de janeiro. A lista dos remanejáveis até o dia 22 de janeiro

Campus da Universidade de Pernambuco (UPE)Campus da Universidade de Pernambuco (UPE) - Foto: UPE/Divulgação

A  Diretoria de Processos Seletivos Acadêmicos da Universidade de Pernambuco (DPSA/UPE)  divulgou o gabarito preliminar e o caderno de provas da terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA3) da instituição. As últimas provas foram realizadas neste domingo (30)

O candidato pode acessar no site http://processodeingresso.upe.pe.gov.br. O listão dos classificados deve ser divulgado a partir do dia 15 de janeiro. A lista dos remanejáveis até o dia 22 de janeiro.

Abstenção

A aplicação das provas para os 14.416 estudantes inscritos no SSA3 teve índice de abstenção de 18,91%, o que equivale a 2.726 faltosos do total de candidatos do processo dos dois dias.

Um candidato foi desclassificado em Garanhuns e outro no Recife por toque de celular.

O período para interpor recurso contra o gabarito da prova, deve ser realizado exclusivamente através do link no site http://processodeingresso.upe.pe.gov.br até as 23h59 do dia 2 de dezembro. 

