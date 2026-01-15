A- A+

Vestibular UPE divulga resultado do SSA 3 nesta sexta-feira (16) Os participantes do seriado podem acessar a plataforma a partir das 11h

A Diretoria de Processos Seletivos Acadêmicos (DPSA) da Universidade de Pernambuco (UPE) divulga o resultado do SSA3/ 2026, a partir das 11h desta sexta-feira (16).

A partir deste horário, com login e senha, os candidatos poderão acessar o sistema e verificar seu desempenho individual. Todo o processo será online.

A DPSA divulgará também os candidatos classificados nos primeiros lugares do sistema universal de vagas e do sistema de ações afirmativas.

No mesmo horário, às 11h, a reitora e o vice-reitor da UPE, os professores Socorro Cavalcanti e José Roberto Cavalcanti, vão receber os primeiros colocados dos dois sistemas, na sede da Reitoria, na Av. Agamenon Magalhães, s/n, na Sala dos Conselhos.

Para acessar os resultados do SSA3/2026 basta entrar nos endereços eletrônicos: processodeingresso.upe.pe.gov.br e www.upe.br.

Outras informações através do contato: (81) 3183-3660 e no e-mail: [email protected].

Com informações de assessoria

