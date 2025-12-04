A- A+

Resultado UPE divulga seleção 2026 das Escolas de Aplicação Lista reúne aprovados para o 6º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio

A Universidade de Pernambuco (UPE) publicou o resultado do Processo Seletivo 2026 das Escolas de Aplicação do Recife, Nazaré da Mata, Garanhuns e Petrolina. O anúncio confirma os nomes dos novos alunos que ingressarão no 6º ano do Ensino Fundamental e no 1º ano do Ensino Médio.

Processo seletivo ofertou 371 vagas

Segundo a Diretoria de Processos Seletivos Acadêmicos (DPSA/UPE), foram disponibilizadas 371 vagas, sendo 246 para o 6º ano e 125 para o 1º ano. O processo atraiu 5.544 candidatos, distribuídos entre 3.336 inscritos no Ensino Fundamental e 2.208 no Ensino Médio.

Metade das vagas foi destinada a estudantes provenientes da rede pública.

Matrículas acontecem em janeiro

Os aprovados devem realizar a matrícula nos dias 5 e 6 de janeiro, na secretaria da escola em que foram selecionados, sempre das 9h às 13h.

A universidade orienta que eventuais dúvidas sejam tiradas diretamente com cada Escola de Aplicação ou pelos telefones (81) 3183-3660 / 3791. O portal do processo seletivo segue disponível para consultas.

Acesso aos resultados

A UPE divulgou os links oficiais para consulta:

Classificados - 1º ano:

https://processodeingresso.upe.pe.gov.br/arquivos/aplicacao_2026/202512041130_-_Classificados_Medio_2026.pdf



Classificados - 6º ano:

https://processodeingresso.upe.pe.gov.br/arquivos/aplicacao_2026/202512041131_-_Classificados_Fundamental_2026.pdf



Edital de matrícula:

https://processodeingresso.upe.pe.gov.br/arquivos/aplicacao_2026/202512041132_-_EDITAL_DE_MATRICULA_E_REMANEJAMENTOS_-_ESCOLAS_DE_APLICACAO_UPE_2026_04_12_25.pdf



Com informações da assessoria

Veja também