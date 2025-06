UPE e SCGE lançam edital de residência em Ciência de Dados e Analytics com bolsas de R$ 3,1 mil

A- A+

A Universidade de Pernambuco (UPE) e a Secretaria da Controladoria-Geral do Estado (SCGE) lançaram, na terça-feira (3), o edital de seleção para o programa de Residência em Ciência de Dados e Analytics.

O evento foi realizado na Reitoria da UPE, onde foram apresentadas as principais informações sobre o curso, critérios de seleção e duração da formação.

As atividades da residência serão conduzidas por professores da Escola Politécnica da UPE (POLI-UPE), com a oferta de 10 vagas para residentes, preenchidas com base no mérito acadêmico e profissional. Os selecionados receberão uma bolsa mensal de R$ 3,1 mil durante 15 meses.

“O edital é uma parceria importante entre a Universidade de Pernambuco e a Secretaria da Controladoria-Geral, com atuação da comunidade acadêmica para atender demandas específicas de diferentes órgãos públicos”, destacou a reitora da UPE, professora Socorro Cavalcanti.

Participaram da cerimônia de lançamento a reitora da UPE, Profa. Socorro Cavalcanti, o pró-reitor de Pós-graduação, Pesquisa e Inovação, Prof. Carmelo Bastos, a secretária da SCGE, Érika Lacet, o secretário executivo de Transparência e Controle, Renato Cirne, o diretor da POLI, Prof. Alexandre Gusmão, e o coordenador de Pesquisa e da Residência, Prof. Alexandre Maciel.

Além das vagas abertas ao público, o processo seletivo também reserva 10 vagas para funcionários da SCGE.

Inscrição

As inscrições estão abertas até o dia 30 de junho. Podem se candidatar profissionais com graduação completa em:

- Engenharia da Computação;

- Ciência da Computação;

- Sistemas de Informação;

- Estatística;

- Engenharias;

- Outras áreas afins reconhecidas pelo MEC (desde que aceitas pela comissão de seleção).

Os interessados podem acessar o edital e mais informações no site: https://posgraduacao.poli.br/inscricao/.

