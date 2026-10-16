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RECIFE UPE: José Roberto Cavalcanti e Mônica Pontes são eleitos reitor e vice-reitora até 2030 Chapa única recebeu 88,5% dos votos; nova gestão começa em janeiro de 2027

A Universidade de Pernambuco (UPE) elegeu, nesta sexta-feira (16), o professor José Roberto de Souza Cavalcanti reitor e a professora Mônica Maria de Albuquerque Pontes vice-reitora para o quadriênio 2027-2030.

A chapa “UPE Integrada é Forte” recebeu 88,5% dos votos válidos computados no resultado geral, enquanto os votos em branco somaram 11,5%. A nova gestão assume em 2 de janeiro de 2027.

Como ocorreu

A votação ocorreu de forma on-line, ao longo de dois dias, e contou com uma única chapa. Entre os estudantes, a candidatura obteve 84,8% dos votos, contra 15,2% de votos em branco.

Entre os técnicos-administrativos, foram 91,5% para a chapa e 8,5% em branco. Já entre os docentes, o percentual foi de 89,3%, enquanto os votos em branco representaram 10,7%.

Atualmente vice-reitor da instituição, José Roberto Cavalcanti é professor da Escola Politécnica de Pernambuco (Poli/UPE) desde 1984.

Engenheiro civil formado pela própria universidade, também é graduado em Física pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e mestre em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo (USP). Ele foi diretor da Poli por dois mandatos, entre 2014 e 2022, e vice-diretor entre 2010 e 2014.

“Agradeço à comunidade acadêmica pela votação e a confiança em nosso trabalho. Serão quatro anos de muito trabalho, estruturado de forma coletiva e democrática, para continuarmos avançando como uma das principais universidades do Brasil. Agradeço a toda a comunidade acadêmica, que tem transformado o ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação em Pernambuco. É um grande orgulho administrar a universidade em que me formei e sou professor há 41 anos”, destacou o reitor eleito.

Mônica Pontes é professora da Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP/UPE) desde 1995 e ocupa a Pró-Reitoria de Administração e Finanças desde 2024. Doutora e mestre em Dentística pela UPE, também foi diretora da FOP entre 2017 e 2021 e vice-diretora entre 2013 e 2017.

“Hoje terminamos uma campanha que teve como base a escuta, o diálogo e a proposição de ideias. Estamos muito felizes com o resultado e comprometidos com os projetos que continuarão fortalecendo a Universidade de Pernambuco como uma das principais instituições de ensino superior do país. Do mesmo modo, saímos fortalecidos para continuar lutando por uma UPE integrada e forte. Contamos com a colaboração de toda a comunidade acadêmica, estudantes, técnicos e docentes”, afirmou a vice-reitora eleita.

Propostas

Entre as propostas apresentadas pela chapa para o próximo mandato estão a ampliação das políticas de inclusão e permanência estudantil, a modernização da infraestrutura, o incentivo à inovação e o fortalecimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão.

O plano também prevê investimentos em transformação digital, integração entre os campi e aprimoramento da gestão administrativa.

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