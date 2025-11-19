A- A+

Provas UPE inicia aplicação das provas do SSA3 no próximo domingo (23) Exames marcam a primeira etapa da terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação 2026

A Universidade de Pernambuco (UPE) inicia neste domingo (23) o primeiro dia de provas do SSA3, etapa que reúne 14.416 candidatos concorrendo a 3.620 vagas distribuídas em 12 campus. O exame abre a programação da terceira fase do processo 2026 e segue as orientações previstas no Manual do Candidato.

Horários e orientações para o candidato

As provas começam às 8h15 e seguem até 12h45. Os portões serão abertos às 7h e fechados às 8h, sem possibilidade de entrada após esse horário. A recomendação é que os inscritos cheguem ao local com pelo menos uma hora de antecedência, levando Cartão Informativo, documento de identidade e caneta esferográfica azul ou preta.

Formato das provas e vagas ofertadas

Neste domingo, os candidatos farão a redação e responderão 45 questões das áreas de Linguagens e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Para esta edição, o SSA 3 oferta 1.810 vagas e outras 1.810 serão disponibilizadas via Sistema de Seleção Unificada (SiSU) do Ministério da Educação.

Previsão de resultados e contatos disponíveis

O resultado dos candidatos classificados na terceira fase tem previsão de divulgação a partir de 15 de janeiro de 2026. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (81) 3183-3660, pelo e-mail [email protected] ou pelos portais oficiais da UPE.

Calendário das provas

SSA 3: 23 e 30 de novembro de 2025 - manhã

SSA 1: 07 e 14 de dezembro de 2025 - manhã

SSA 2: 07 e 14 de dezembro de 2025 - tarde

Serviço

Provas do SSA 3 - UPE

Dias: 23 e 30 de novembro de 2025

Horário: 8h15 às 12h45 (portões abertos às 7h e fechados às 8h)

Locais: conforme Cartão Informativo do candidato

Informações: (81) 3183-3660

E-mail: [email protected]

Acesso aos portais: processodeingresso.upe.pe.gov.br e upe.br

Com informações da assessoria

