Ter, 02 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça02/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Educação

UPE abre inscrições para pré-vestibular 2025; alunos do 1º e 2º ano poderão se inscrever

Ao todo, 9.540 vagas estão sendo oferecidas para os estudantes da rede pública do estado

Reportar Erro
Prevupe oferece vagas gratuitas para estudantes da rede pública do estadoPrevupe oferece vagas gratuitas para estudantes da rede pública do estado - Foto: UPE/Divulgação

A partir desta terça-feira (2) até o dia 10 de setembro, o Prevupe 2025, pré-vestibular da Universidade de Pernambuco (UPE), está oferecendo 9.540 vagas para estudantes da rede pública do estado.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do pré-vestibular.

Ao todo, 9.180 vagas serão destinadas aos estudantes que irão disputar o SSA 3, que estão no 3º ano. A novidade deste ano será a oferta de 360 vagas para os alunos do 1º e 2º anos inscritos na Modalidade Sistema Seriado de Avaliação (SSA 1 e SSA 2).

Leia também

• Governo de Pernambuco anuncia construção de ETEs e de Escola em Tempo Integral; veja onde

• Pernambuco anuncia requalificação do Espaço Ciência e do Parque Memorial Arcoverde

As aulas terão início no dia 13 de setembro, acontecendo aos sábados e domingos, nos turnos da manhã (7h30 às 12h30) e da tarde (13h30 às 17h30), com encerramento previsto para 29 de novembro de 2025.

O Prevupe é uma atividade de extensão universitária regulamentada pela Resolução CEPE nº 039/2025 e tem como objetivo ampliar e potencializar os conhecimentos dos estudantes da rede pública de Pernambuco, preparando os jovens para os processos seletivos de ingresso em instituições públicas e privadas de ensino superior.

O projeto é uma iniciativa da UPE, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) e do Instituto de Apoio à UPE (IAUPE), em parceria com a Secretaria de Educação de Pernambuco.

O edital completo pode ser acessado através do site do pré-vestibular.

Com informações da assessoria
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter