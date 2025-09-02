A- A+

Educação UPE abre inscrições para pré-vestibular 2025; alunos do 1º e 2º ano poderão se inscrever Ao todo, 9.540 vagas estão sendo oferecidas para os estudantes da rede pública do estado

A partir desta terça-feira (2) até o dia 10 de setembro, o Prevupe 2025, pré-vestibular da Universidade de Pernambuco (UPE), está oferecendo 9.540 vagas para estudantes da rede pública do estado.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do pré-vestibular.

Ao todo, 9.180 vagas serão destinadas aos estudantes que irão disputar o SSA 3, que estão no 3º ano. A novidade deste ano será a oferta de 360 vagas para os alunos do 1º e 2º anos inscritos na Modalidade Sistema Seriado de Avaliação (SSA 1 e SSA 2).

As aulas terão início no dia 13 de setembro, acontecendo aos sábados e domingos, nos turnos da manhã (7h30 às 12h30) e da tarde (13h30 às 17h30), com encerramento previsto para 29 de novembro de 2025.

O Prevupe é uma atividade de extensão universitária regulamentada pela Resolução CEPE nº 039/2025 e tem como objetivo ampliar e potencializar os conhecimentos dos estudantes da rede pública de Pernambuco, preparando os jovens para os processos seletivos de ingresso em instituições públicas e privadas de ensino superior.

O projeto é uma iniciativa da UPE, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) e do Instituto de Apoio à UPE (IAUPE), em parceria com a Secretaria de Educação de Pernambuco.

O edital completo pode ser acessado através do site do pré-vestibular.

Com informações da assessoria



