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Educação UPE abre inscrições para o processo seletivo 2027 das Escolas de Aplicação; veja detalhes São mais de 300 vagas disponíveis para as unidades localizadas no Recife, Nazaré da Mata, Garanhuns e Petrolina

A Universidade de Pernambuco (UPE) divulgou a abertura do processo seletivo 2027 para ingresso nas Escolas de Aplicação localizadas no Recife, Nazaré da Mata, Garanhuns e Petrolina.

No total, são ofertadas 331 vagas, sendo 242 destinadas ao 6º ano do Ensino Fundamental e 89 para o 1º ano do Ensino Médio.

O período de inscrição será de 11 de maio a 9 de junho de 2026.

A aplicação das provas está prevista para ocorrer no dia 2 de novembro, no turno da manhã.

Os exames serão realizados nas cidades onde estão localizadas as Escolas de Aplicação, conforme a opção escolhida pelo estudante no ato da inscrição.

A divulgação da relação dos candidatos classificados tem como data limite o dia 18 de dezembro.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, através do site Processo de Ingresso UPE, https://processodeingresso.upe.pe.gov.br/ . A taxa de inscrição é de R$ 115,00.

Os candidatos que possuem Número de Identificação Social (NIS) ou que sejam dependentes de servidores da UPE poderão solicitar isenção da taxa de inscrição no período de 11 a 18 de maio de 2026.

O Manual do Candidato, com todas as informações detalhadas sobre o processo seletivo, também está disponível no site oficial do Processo de Ingresso da UPE.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (81) 3183-3660, pelo e-mail [email protected] e ainda através do site https://processodeingresso.upe.pe.gov.br/.

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