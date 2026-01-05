A- A+

Concursos e Empregos UPE lança edital de seleção simplificada de cadastro de reserva para estudantes de licenciatura A iniciativa visa à formação de cadastro de reserva para estudantes de cursos de licenciatura

A Universidade de Pernambuco (UPE) lançou novo edital de seleção simplificada para o Programa de Inovação Pedagógica – Residência Docente através da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd).

A iniciativa, desenvolvida em parceria com a Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE/PE),visa à formação de cadastro de reserva para estudantes de cursos de licenciatura.



Amparado pela Lei Complementar Estadual nº 400/2018, o Programa de Residência Docente tem como objetivo fomentar práticas pedagógicas inovadoras e qualificar a formação inicial e continuada de professores, promovendo a articulação entre instituições de ensino superior, estudantes e docentes da Rede Estadual de Ensino.

Processo seletivo

O edital de nº 16/2025 trata da seleção simplificada de estudantes de licenciatura para cadastro de reserva no Programa de Residência Docente. As vagas serão ofertadas por Gerência Regional, subprojeto e municípios, podendo ser remanejadas conforme necessidade.

Podem se candidatar estudantes regularmente matriculados em cursos presenciais ou a distância, ofertados por instituições públicas ou privadas, entre o primeiro e o sétimo período, ou até o oitavo período nos cursos com duração ampliada.

Os estudantes serão classificados de acordo com a média geral constante em seu histórico acadêmico (coeficiente de rendimento), calculada até a segunda casa decimal.

As inscrições para o cadastro de reserva de estudantes residentes estão abertas até 12 de janeiro de 2026 (clique aqui para se inscrever). A homologação das inscrições e o resultado preliminar serão divulgados em 19 de janeiro, com prazo para interposição de recursos até 21 de janeiro, e a divulgação do resultado final está prevista para 27 de janeiro de 2026, por meio do site oficial da Universidade de Pernambuco.

Remuneração

Os estudantes selecionados poderão ser convocados conforme a abertura de vagas nos subprojetos aprovados pela UPE, com atuação presencial nas escolas da rede estadual. Quando vinculados ao programa, os residentes receberão uma bolsa mensal no valor de R$ 800, com vigência inicial de até cinco meses, podendo ser prorrogada, mediante dedicação mínima de 25 horas mensais.



As atividades são desenvolvidas de forma presencial em escolas estaduais distribuídas por diversas Gerências Regionais de Educação, contemplando municípios de todas as regiões de Pernambuco.

