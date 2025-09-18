A- A+

UPE mantém inscrições abertas para o PREVUPE 2025 Programa oferece vagas em polos de todas as regiões do Estado com aulas nos fins de semana

A Universidade de Pernambuco (UPE) segue com inscrições abertas para o Programa Pré-Vestibular (PREVUPE) em 2025. Ao todo, são 9.180 vagas distribuídas em 53 polos pelo Estado. Mesmo após o início das aulas, em 13 de setembro, ainda é possível participar.

Inscrição gratuita e online

O processo de inscrição é gratuito e feito de forma online, por ordem de inscrição. Não há aplicação de provas. O programa é voltado para estudantes do 3º ano do Ensino Médio da rede pública, em modalidades como EJA, EJA Campo, Travessia e Normal Médio, além de egressos que já concluíram o Ensino Médio.

Os interessados devem acessar o site www.prevupeproec.com.br, preencher o cadastro, escolher o polo e confirmar a inscrição com o CPF. Caso sejam selecionados, é necessário comparecer presencialmente ao polo para efetivar a matrícula.

Matrícula e aulas

No ato da matrícula, o estudante deve apresentar um documento oficial de identificação e preencher a ficha fornecida no polo. O comprovante de escolaridade pode ser entregue posteriormente, de acordo com a orientação da coordenação local.

As atividades do PREVUPE acontecem aos sábados e domingos, das 7h30 às 17h30, com dois intervalos durante o dia.

Sobre o projeto

O PREVUPE é uma ação de extensão da UPE em parceria com a Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE-PE) e com o apoio do IAUPE. O projeto também é desenvolvido em espaços de privação de liberdade, ampliando o acesso à educação e promovendo novas oportunidades.

Mais informações estão disponíveis no site www.prevupeproec.com.br, no e-mail [email protected] e nas redes sociais oficiais do programa (@prev.upe).

Com informações da assessoria

