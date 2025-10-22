UPE participa da organização do I Seminário Internacional de Educação Quilombola no Recife
Evento reúne MEC, MIR, universidades e movimentos sociais para fortalecer políticas públicas voltadas à educação quilombola
Entre os dias 21 e 24 de outubro, o Recife sedia o I Seminário Internacional de Educação Quilombola (SIEQ), que reúne representantes do governo federal, universidades e movimentos sociais com o objetivo de fortalecer a educação escolar quilombola no Brasil. A Universidade de Pernambuco (UPE) integra a comissão organizadora ao lado de instituições como a UFRPE, UFPE, IFPE e Fundação Joaquim Nabuco.
Educação e confluência de saberes
Com o tema “Educação Quilombola e suas Confluências”, o SIEQ busca ampliar o acesso e a qualidade do ensino nas comunidades quilombolas e fomentar a criação de uma Rede Internacional de Educação Escolar Quilombola. O conceito de “confluência”, inspirado no pensador quilombola Antônio Nego Bispo, propõe a união de saberes sem perda das identidades culturais.
Programação e representatividade
A programação inclui conferências, mesas redondas, reuniões de trabalho e visitas a comunidades quilombolas em diferentes municípios pernambucanos. O evento também contará com representantes de Honduras, Colômbia e Equador, além do apoio da UNESCO e do UNICEF.
O SIEQ acontece em um momento de consolidação da Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (PNEERQ), instituída pelo MEC em 2024. A ação integra um ciclo de encontros nacionais e regionais que devem continuar em 2026, fortalecendo o compromisso com a valorização dos saberes quilombolas e a equidade educacional no país.
Com informações da assessoria