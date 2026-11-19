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EDUCAÇÃO UPE realiza provas para Escolas de Aplicação neste domingo (22) Seleção oferece oportunidades para o 6º ano do Ensino Fundamental e o 1º ano do Ensino Médio em quatro municípios de Pernambuco; 5,7 mil candidatos disputam vagas

As provas do processo seletivo 2027 das Escolas de Aplicação da Universidade de Pernambuco (UPE) serão realizadas neste domingo (22), nas unidades do Recife, Nazaré da Mata, Garanhuns e Petrolina.

Ao todo, 5.760 candidatos disputam as 331 vagas oferecidas para o próximo ano letivo.

Do total de oportunidades, 242 são destinadas ao 6º ano do Ensino Fundamental e 89 ao 1º ano do Ensino Médio. Metade das vagas é reservada a estudantes egressos da rede pública.

Segundo a Diretoria de Processos Seletivos Acadêmicos (DPSA), 3.261 candidatos se inscreveram para concorrer às vagas do Ensino Fundamental, enquanto outros 2.499 disputam as oportunidades do Ensino Médio.

Horários

Os portões dos locais de prova serão abertos às 7h30 e fechados às 9h. O exame terá início às 9h15. A orientação é que os candidatos cheguem com pelo menos uma hora de antecedência para evitar atrasos.

Reforço nos ônibus

O Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) vai reforçar a operação de 13 linhas de ônibus em razão da realização das provas.

A programação prevê o aumento da frota e do número de viagens em linhas operadas por seis empresas.

As linhas contempladas são:

312 – Mustardinha;

346 – TI TIP (Conde da Boa Vista);

440 – CDU/Caxangá/Boa Viagem;

522 – Dois Irmãos (Rui Barbosa e Príncipe);

640 – Guabiraba/Derby (Joana Bezerra);

710 – Beberibe/Derby (Joana Bezerra);

860 – TI Xambá (Príncipe);

1963 – TI PE-15/TI Igarassu (Sítio Histórico);

1964 – TI Igarassu/TI Macaxeira;

1967 – TI Igarassu (Sítio Histórico);

1974 – Jardim Atlântico;

1992 – Pau Amarelo;

1993 – Conjunto Praia do Janga.

Informações

Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser esclarecidas pelo telefone (81) 3183-3660, pelo e-mail [email protected] ou no site oficial.

Para informações, reclamações e solicitações sobre o transporte público, o Grande Recife disponibiliza o telefone 0800 081 0158 e o WhatsApp (81) 99488-3999. Os canais funcionam diariamente, das 8h às 18h.

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