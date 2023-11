UPE realiza último dia de provas do SS3 neste domingo (26)

A- A+

Realizado neste domingo (26), o segundo e último dia de prova do SSA3 da UPE deverá mobilizar mais de 13 mil candidatos em todo o estado. Os testes de conhecimento serão aplicados a partir das 8h15 e deverão ser encerrados às 12h45.

Com 58 questões, as provas do segundo dia abordarão temas de Biologia, Química, Física, História, Geografia e Sociologia. Os portões dos locais de prova, indicados no cartão de inscrição de cada estudante, serão abertos às 7h e fechados às 8h.

De acordo com a organização do vestibular, a indicação é que o aluno compareça com uma hora de antecedência. Para realizar a prova, ele deverá apresentar o cartão informativo, documento de identidade e portar caneta esferográfica na cor azul ou preta.

Durante a nova etapa do vestibular, a Universidade de Pernambuco disponibilizará 1.800 vagas que estão distribuídas entre 58 cursos de graduação dos 12 campi da UPE, localizados na Região Metropolitana do Recife, Mata Norte, Mata Sul, Agreste e Sertão.

Além do seu vestibular tradicional, a UPE oferecerá mais 1.800 vagas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação (MEC).

A previsão é que o resultado do SSA3 seja divulgado até o dia 20 de fevereiro de 2024. Na mesma data, também está prevista a publicação do edital de matrícula.

Outras informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas por meio dos telefones: (81) 3183-3660 e 3183-3791, no e-mail: [email protected] ou ainda no endereço eletrônico: http://processodeingresso.upe.pe.gov.br.



