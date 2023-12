A- A+

PROCESSO SELETIVO UPE realiza último dia de provas do SSA 1 e SSA 2 neste domingo (10) Provas do vestibular deverão reunir mais de 48 mil estudantes

Realizadas pela Universidade de Pernambuco (UPE), as provas do SSA 1 e SS2 de 2023 serão encerradas neste domingo (10). O segundo e último dia do processo seletivo deverá reunir cerca de 48 mil estudantes em todo o Estado.

O vestibular acontecerá nos períodos da manhã e da tarde e será dividido de acordo com a etapa de provas. Para o SSA 1, os estudantes deverão realizar as provas das 8h15 às 12h15. Nesse caso, os portões fecharão às 8h. Já os alunos que realizarão as provas do SSA 2 responderão as provas do exame 14h30 às 18h30, com os portões fechando às 14h15.

Tanto para o SSA 1 quanto para o SSA 2, o segundo dia de provas contará com a aplicação de 45 questões distribuídas entre as áreas de Matemática e suas Tecnologias e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

A orientação é que o candidato compareça ao local no dia e horário para a prova com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o seu início. O aluno deverá estar com o cartão informativo, documento de identidade e caneta esferográfica na cor azul ou preta.

O resultado dos estudantes de ambas as fases será divulgado até o dia 31 de março do próximo ano por meio do sistema de inscrição. Outras informações sobre o vestibular poderão ser obtidas por meio dos telefones: (81) 3183-3660 e 3183-3791, no e-mail: [email protected] ou no site do processo seletivo.

Reforço nos ônibus no Grande Recife

Para garantir a mobilidade no dia da prova, o Grande Recife Consórcio de Transporte anunciou que realizará um reforço de oito linhas de ônibus da Região Metropolitana do Recife no domingo. No total, 40 ônibus extras serão colocados à disposição. Juntos, os veículos realizarão 322 viagens além do habitual.

Confira as linhas que contarão com viagens extras:

• 624 - Brejo (Cde. Boa Vista)

• 324 - Jardim São Paulo (Piracicaba)

• 346 - TI TIP (Cde. Boa Vista)

• 825 - Jardim Brasil / TI Joana Bezerra

• 860 - TI Xambá (Príncipe)

• 516 - Casa Amarela (Torre/Recife Antigo)

• 2920 - TI Rio Doce / TI CDU

• 1967 - TI Igarassu (Dantas Barreto)

