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EDUCAÇÃO UPE: inscrições para o SSA 2027 começam nesta quinta-feira (11) Processo seletivo oferece 1.855 vagas pelo sistema seriado; candidatos inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da taxa de R$ 130 até o dia 19 de junho

Os estudantes interessados em participar do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) 2027 da Universidade de Pernambuco (UPE) já podem realizar a inscrição. O processo foi aberto nesta quinta-feira (11) pela Diretoria de Processos Seletivos Acadêmicos (DPSA/UPE) e segue até o dia 10 de julho. O valor da taxa de inscrição é de R$ 130.

Para a edição de 2027, a UPE disponibiliza 3.710 vagas distribuídas em 61 cursos de graduação oferecidos em 17 campi da instituição.

Metade das oportunidades, correspondente a 1.855 vagas, será preenchida por meio do SSA. As demais serão destinadas ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC).

No SSA, 60% das vagas são reservadas ao sistema universal de concorrência. Os outros 40% destinam-se a estudantes que cursaram integralmente os anos finais do Ensino Fundamental e todo o Ensino Médio em escolas públicas estaduais, municipais ou federais.

Dentro desse percentual reservado à rede pública, os candidatos podem optar pelo sistema de ações afirmativas, dividido em quatro estratos.

Há vagas destinadas a estudantes com renda familiar bruta per capita de até um salário mínimo, além de cotas voltadas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, quilombolas e indígenas, com ou sem critério de renda, mediante análise da Comissão de Heteroidentificação nos casos previstos em edital.

Os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que possuam Número de Identificação Social (NIS) poderão solicitar isenção da taxa de inscrição entre os dias 11 e 19 de junho.

As provas do SSA 3 serão aplicadas nos dias 1º e 2 de novembro, no turno da manhã. Já os exames do SSA 1 e SSA 2 ocorrerão nos dias 6 e 13 de dezembro. Os candidatos do SSA 1 farão as provas pela manhã, enquanto os do SSA 2 participarão das avaliações no turno da tarde.

O manual do candidato e o formulário de inscrição estão disponíveis no site da UPE. Informações adicionais também podem ser obtidas pelo telefone (81) 3183-3660 ou pelo e-mail [email protected].

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