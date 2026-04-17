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Guerra Urânio enriquecido do Irã será levado para os EUA, diz Trump Trump fez esse comentário mesmo depois de o Ministério das Relações Exteriores do Irã ter assinalado que as reservas de urânio enriquecido da República Islâmica não seriam levadas "a lugar nenhum"

O presidente americano, Donald Trump, reiterou nesta sexta-feira (17) que o urânio do Irã será levado para os Estados Unidos, e acrescentou que Washington ajudaria Teerã a extraí-lo das instalações nucleares atingidas por ataques americanos no ano passado.

Trump fez esse comentário mesmo depois de o Ministério das Relações Exteriores do Irã ter assinalado que as reservas de urânio enriquecido da República Islâmica não seriam levadas "a lugar nenhum".

"Vamos consegui-lo entrando no Irã, com muitas escavadeiras", disse Trump, durante um discurso para apoiadores do movimento conservador Turning Point USA em Phoenix, Arizona.

"Precisamos das maiores escavadeiras que vocês podem imaginar", acrescentou.

"Mas iremos juntos com o Irã. Vamos obtê-lo. Vamos levá-lo de volta para casa, para os Estados Unidos, muito em breve."

Com esses comentários, Trump vai além das afirmações que fez ontem de que o Irã tinha aceitado entregar seu urânio enriquecido, mas sem oferecer detalhes sobre essa transferência.

O mandatário americano utiliza habitualmente o termo "pó nuclear" para se referir às reservas de urânio enriquecido do Irã, as quais os Estados Unidos acusam Teerã de querer utilizar para fabricar uma bomba atômica.

Também utilizou o termo para se referir ao que sobrou dos ataques americanos contra as instalações nucleares iranianas em junho do ano passado.

Trump soou bastante otimista nesta sexta sobre as possibilidades de um acerto com a República Islâmica ao dizer à AFP que já não havia "pontos conflitivos" e que um acordo estaria "muito perto".

Os comentários sobre o urânio iraniano foram feitos durante o discurso de Trump em evento do movimento Turning Point USA, que contou com a apresentação de Erika Kirk, viúva de Charlie Kirk, fundador do grupo e que foi assassinado em setembro.

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