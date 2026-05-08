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TRANSPORTE PÚBLICO Urbana-PE promove seminário gratuito para debater soluções para o transporte público na RMR Evento está marcado para os dias 20 e 21 de maio, no Recife Expo Center, no bairro de São José, no Centro da capital

O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de Pernambuco (Urbana-PE) promove, nos dias 20 e 21 de maio, um seminário para discutir soluções para o transporte público da Região Metropolitana do Recife (RMR).

O Recife Expo Center, no bairro de São José, no Centro da capital, vai sediar o evento, chamado de ZURB – Seminário de Mobilidade Urbana. O encontro é gratuito e aberto à população, mas tem vagas limitadas. Com isso, é preciso se inscrever por meio da plataforma oficial do evento.

O evento vai contar, ainda, com representantes do poder público, especialistas, pesquisadores, acadêmicos, profissionais do setor, jornalistas e interessados no tema.



"O encontro propõe uma imersão em debates, estudos e experiências práticas, com participação de convidados locais e nacionais", explicou a Urbana-PE em comunicado oficial.

Evento será realizado no Recife Expo Center | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Programação

De acordo com a Urbana-PE, a programação será organizada em eixos, com palestras e mesas-redondas para promover um diálogo mais próximo com o público.

O primeiro dia, que inicia atividades a partir das 14h, será dedicado a abordar o cenário do transporte público urbano na RMR e no Brasil. O debate promoverá, ainda, uma análise dos desafios estruturais do setor e impactos dos sinistros com motos, principais causas de mortes no trânsito no estado.

Já no segundo, a programação começará mais cedo, às 8h30. Haverá apresentação de experiências implementadas nas cidades de Goiânia-GO e Sorocaba-SP e debates sobre Marco Legal, Sistema Único de Mobilidade e Tarifa Zero, além de propostas para a mobilidade urbana na RMR.

À tarde, representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Governo de Pernambuco e Prefeitura do Recife irão apresentar projetos para a RMR. Logo depois, os participantes se reunirão em formato de grupo de trabalho para formulação de propostas coletivas para melhoria do sistema de transporte público.

Confira, abaixo, a *programação completa:

Dia 20/05, às 14h

Abertura

Cenário do transporte público no Brasil e na RMR

Panorama do transporte público no Brasil (Francisco Christovam – NTU);

O transporte público na RMR (Leonardo Meira – UFPE);

Os efeitos dos sinistros com motocicletas (palestrante a confirmar);

Mesa redonda (mediação de Roberta Soares).



Dia 21/05, às 08h30

Soluções para o transporte público no Brasil e na RMR

Marco Legal, Sistema Único de Mobilidade e Tarifa Zero (Marcos Bicalho – NTU);

As experiências e modelos de transporte no Brasil (Miguel Angelo Pricinote – RMTC/ Goiânia e Adriano Brasil – URBES/Sorocaba);

Propostas para a mobilidade urbana na RMR (Yara Baiardi – UFPE);

Mesa redonda (mediação de Rodrigo Tortoriello).



Dia 21/05, às 14h

Perspectivas para a Mobilidade na RMR

Novos projetos de mobilidade urbana em discussão para a RMR (BNDES/Governo do Estado de PE/Prefeitura do Recife);

Trabalhos em grupo;

Plenário — apresentação e debate dos resultados (mediação de Fábio Menezes).

* Programação sujeita a ajustes.



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