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Saúde Urgência odontológica terá horário alterado em Paulista Serviço é destinado aos usuários do SUS e acontece na Prontoclínica Torres Galvão

A Prefeitura do Paulista comunicou, nesta segunda-feira (26), que o serviço de urgência odontológica da Prontoclínica Torres Galvão (PTG) passará por uma mudança no atendimento a partir do mês de novembro.

O atendimento da unidade de saúde funcionará das 7h da quinta-feira às 7h da segunda-feira, segundo a Secretaria de Saúde do município.

O serviço é destinado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e ocorre na Avenida Floriano Peixoto, s/n, próximo ao Terminal Integrado Pelópidas Silveira, no Centro.

A unidade atende exclusivamente casos de urgência odontológica, como inflamações da polpa dentária, abscessos, traumatismos com luxações ou fraturas dentárias, além de procedimentos para alívio da dor e tratamento de infecções.

Para receber atendimento, os usuários devem apresentar o Cartão SUS e um documento oficial de identificação com foto.

Ainda segundo a secretaria, a Prontoclínica também disponibiliza atendimento odontológico exclusivo para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com idade de até 16 anos. O serviço funciona às segundas-feiras, das 8h às 17h, mediante agendamento prévio pelo telefone (81) 98762-4615.

A pasta destaca que no dia da consulta, os pais ou responsáveis devem apresentar o laudo médico que comprove o diagnóstico de TEA, encaminhamento emitido por médico, enfermeiro ou psicólogo, Cartão SUS da criança, comprovante de residência atualizado e documento de identificação com foto da criança ou do responsável legal.

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