Urina para tratar miopia? Mulher espanhola viraliza ao dizer que usa a técnica contra o problema

A tiktoker espanhola Suama Fraile, que se autointitula, “conselheira metafísica” viralizou na rede de vídeos curtos ao dizer que pingar urina nos olhos pode curar o estigmatismo e a miopia. Segundo ela, o líquido seria melhor no tratamento de problemas oculares do que medicamentos.

“Vou te contar minha experiência. Pingar urina nos olhos de manhã e à noite me curou do astigmatismo e da miopia. Isso é natural, esqueça os medicamentos, eles são químicos e afetam a saúde”, comenta Fraile.

A urinoterapia é uma forma de medicina alternativa que se popularizou no início do século XX após a publicação da obra The Water of Life (A água da vida, em tradução livre), escrita pelo naturopata britânico John W. Armstrong. Suama afirma que, para que a urinoterapia tenha efeito, o colírio deve ser aplicado diariamente, pela manhã e à noite.

Marina Roizenblatt, oftalmologista especialista em retina cirúrgica e médica voluntária do Hospital São Paulo, afirma que só há três modalidades para tratamento ocular.

"Óculos, lentes de contato e cirurgia refrativa. Nada além disso funciona em termos técnicos ou tem evidência cientifica. É muito raro que uma pessoa tenha infecção ocular, principalmente se for usado a própria urina, porém, isso deve ser evitado e é contraindicado pela medicina" afirma a médica.

Roizenblatt afirma ainda que o paciente pode adquirir uma conjuntivite tóxica, visto que é uma substância que não deveria entrar em contato com o olho, podendo deixá-lo vermelho, com sensação de corpo estranho.

